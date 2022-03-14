烏國2市長慘遭「俄軍綁架」！傀儡女上任　澤倫斯基怒：後果可怕

▲第聶伯羅魯德內市長馬特維耶夫也遭到俄軍綁架。（圖／翻攝自烏國外長庫列巴推特）



記者曾羿翔／綜合報導

烏克蘭東南部城市第聶伯羅魯德內（Dniprorudne）的市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）13日驚傳遭到綁架。事發前2天，梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）11日才被俄軍擄走。

根據BBC報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上指控，俄羅斯採取「恐怖策略」，馬特維耶夫在南部城市第聶伯羅魯德內遭到綁架。烏克蘭總統澤倫斯基指責，俄羅斯試圖建立「偽共和國」來分裂他的國家。截至目前，烏克蘭已有2市長遭到俄軍綁架。

報導指出，梅利托波爾市已落入俄方控制，俄軍已任命前市議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）擔任新市長，取代綁走的費德洛夫。新任市長丹尼爾琴科首次公開露面時呼籲，居民別參與「極端主義行動」，她的主要任務是「在新現實下建設基本機制」。

▲俄軍任命烏克蘭前市議員丹尼爾琴科擔任梅利托波爾新市長。（圖／翻攝自推特）



丹尼爾琴科被外界視為俄指派的傀儡市長。報導也提及，澤倫斯基警告「某些人」的任何合作都會造成可怕的個人後果，這很明顯是在指丹尼爾琴科女士。

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