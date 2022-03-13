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社群掀「大翻譯運動」　中翻英告訴全世界：中國挺俄羅斯

▲▼推特上掀起「中翻英」的大翻譯運動。（圖／翻攝自twitter／The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号）

▲推特上掀起「中翻英」的大翻譯運動。（圖／翻攝自twitter／The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号） 

中央社台北13日電

網友在社群平台推特發起「大翻譯運動」，將中國對俄烏戰爭的討論、觀點翻譯成英文轉發。參與成員說，這個活動旨在使外界了解中國所持立場；另有批評聲音認為，恐加深仇恨亞裔犯罪。

大翻譯運動在推特（Twitter）上有官方帳號，同步使用標籤「＃TheGreatTranslationMovement」。由懂中、英文的使用者將中國央視網、人民日報等官方媒體內容和中國匿名網友在俄烏戰爭中支持俄羅斯開戰等討論翻譯成英文，再以圖片形式並列原文和英文翻譯轉發。

例如，一張出處不明的照片，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）穿著西裝站在眾人前方，照片圖說寫著「全世界一半的國家欺負這個男人」，下方中國網友群起留言回應「不怕，有我們中國在，挺住」、「男人的榜樣，有勇有謀」。這些討論全被翻譯成英文後放上推特。

外媒德國之聲報導，「大翻譯運動」是從社群平台Reddit上頗具規模的中文社群ChongLangTV興起。報導指出，ChongLangTV約從2月16日起有許多關於烏克蘭和俄羅斯的話題，在2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭後，中國網友「收留烏克蘭小姊姊」等輕浮言論開始被轉翻譯。有社群成員說，中翻英轉傳就是希望外國人可以了解到中國輿論究竟在談論些什麼。

ChongLangTV在3月2日被Reddit以曝光他人隱私為由而解散，社群成員開始分散到推特、臉書（Facebook）、Telegram、Instagram等其他平台，為了集中和整合訊息，推特開設了官方帳號和標籤。前ChongLangTV社群成員接受德國之聲採訪時表示，參與活動的人分散在世界各地，都是自願性質，出於安全，成員間也不知道彼此是誰。

參與成員說，透過大翻譯運動，期望可讓更多國家的人知道，中國人不是如同官方大外宣般地熱情、好客、溫良；而是自大、民粹和毫無同情心。

另也有人對於大翻譯運動充滿質疑，北美華人微信群就有這樣的聲音。

德國之聲報導提到，批評者認為這個運動太過於偏頗，因為其他國家和地區的網友也會有好戰、性別歧視等偏激言論，這個活動卻只針對中文社群。有人擔心那些極端言論被以英文轉傳開後，外國人將對中國人印象大扣分，甚至可能加劇針對亞裔的仇恨犯罪；也有人認為大家都是華人，「家醜不能外揚」。

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