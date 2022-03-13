快訊／CNN：美國記者在烏克蘭「遭俄軍殺害」

▲一名美國記者於基輔郊區伊爾平，遭到俄軍殺害。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

CNN報導指出，一名美國記者在烏克蘭遭到俄軍殺害，但目前尚無法證實這名記者所屬的媒體單位。網傳被殺害的記者為《紐約時報》（The New York Times）記者。

報導指出，基輔警方表示，美國記者於基輔近郊的伊爾平（Irpin）遭到殺害，另外還有一名美國記者被俄軍打傷。烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，內比托夫在臉書（Facebook）寫道：「入侵者無所顧忌，連試圖公開俄軍在烏克蘭真實暴行的國際媒體記者都殺。」

除了《紐約時報》一名51歲通訊記者遭開槍殺死，另有一名記者受傷。記者證件護照也在網上流傳，上面顯示死者為一名美國影像記者芮諾（Brent Renaud）。