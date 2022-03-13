　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／CNN：美國記者在烏克蘭「遭俄軍殺害」

▲▼ 烏俄12日在基輔郊區伊爾平爆發激戰。（圖／路透）

▲一名美國記者於基輔郊區伊爾平，遭到俄軍殺害。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

CNN報導指出，一名美國記者在烏克蘭遭到俄軍殺害，但目前尚無法證實這名記者所屬的媒體單位。網傳被殺害的記者為《紐約時報》（The New York Times）記者。

報導指出，基輔警方表示，美國記者於基輔近郊的伊爾平（Irpin）遭到殺害，另外還有一名美國記者被俄軍打傷。烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，內比托夫在臉書（Facebook）寫道：「入侵者無所顧忌，連試圖公開俄軍在烏克蘭真實暴行的國際媒體記者都殺。」

除了《紐約時報》一名51歲通訊記者遭開槍殺死，另有一名記者受傷。記者證件護照也在網上流傳，上面顯示死者為一名美國影像記者芮諾（Brent Renaud）。

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
美記者試圖公開「俄軍暴行」被殺害　紐約時報發聲了
雷／《全明星3》江宏傑急了！　比分遭觀眾狂吐槽
公司終於發年終　他打開驚見「全是五倍券」差點吐血
「最強高中生」飆1.9秒奪冠一擊　陳將双：出手就知道會進
莫莉「雪地只穿比基尼」辣翻　畫面網全跪了
LINE貼圖的6個冷知識　「不可以色色」衝排行第一
瘋傳YouTuber「戰死烏克蘭」　韓網震驚了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國記者試圖公開「俄軍暴行」被殺害　紐約時報：深感悲痛

環遊世界22年！超狂夫妻踏遍百國「沿途生4子」　明抵終點完成創舉

快訊／CNN：美國記者在烏克蘭「遭俄軍殺害」

海外疫苗接種地「不能選台灣」？　紐西蘭衛生部挨轟將更正

澤倫斯基：俄軍「折損1.2萬兵力」　烏軍陣亡1300人

不斷更新／烏克蘭「維和中心」被炸　死亡人數上修至35死

俄國入侵烏克蘭「台灣人該怎麼看？」　BBC點出3大啟示

衝突恐變成三次大戰！　川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

逃波蘭慘被拐騙！烏克蘭19歲少女求庇護　淪49歲男洩欲工具

外媒曝俄軍遺體「塞爆白俄停屍間」　居民目睹運屍：多到不敢置信

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

巨大「女鵝」發現偷拍爆咬手機　媽曝飼養日常勸退：根本小屁孩

吳慷仁《華燈3》遭林心如狠掐胸部　小姐們街頭互K⋯她：妖怪在打架XD

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

烏克蘭軍重回基輔與俄交戰！士兵怒：會把這些混蛋「清零」

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

美國記者試圖公開「俄軍暴行」被殺害　紐約時報：深感悲痛

環遊世界22年！超狂夫妻踏遍百國「沿途生4子」　明抵終點完成創舉

快訊／CNN：美國記者在烏克蘭「遭俄軍殺害」

海外疫苗接種地「不能選台灣」？　紐西蘭衛生部挨轟將更正

澤倫斯基：俄軍「折損1.2萬兵力」　烏軍陣亡1300人

不斷更新／烏克蘭「維和中心」被炸　死亡人數上修至35死

俄國入侵烏克蘭「台灣人該怎麼看？」　BBC點出3大啟示

衝突恐變成三次大戰！　川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

逃波蘭慘被拐騙！烏克蘭19歲少女求庇護　淪49歲男洩欲工具

外媒曝俄軍遺體「塞爆白俄停屍間」　居民目睹運屍：多到不敢置信

人妻浪漫計畫「帶汪接尪下班」　3hrs走7km鐵腿…爆笑結局曝

大S傳做「愛妻便當」給新婚老公！　家到具俊曄隔離飯店只有2KM

美國記者試圖公開「俄軍暴行」被殺害　紐約時報：深感悲痛

光復成就隊史HBL首冠　陳定杰：傳承新榮男籃DNA

台灣首場元宇宙資安論壇 高虹安出席：推企業資安投資抵稅

公司終於發年終！他打開驚見「全是五倍券」氣炸：差點吐血

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭觀眾狂吐槽

貝里斯籍「聯利輪」決定採岸側減輕貨載方式進行浮揚脫淺

新手看房記住「10字口訣」！買房依「目的不同」要注意4大面向

金山警遏止飆車競速歪風　分局長詹志文率隊展執法決心

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

烏方曝與俄談判現況　《央視》：已近妥協簽署協議階段

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

她怨馬斯克生活「低於貧窮線」：住在113萬元的房子裡

烏克蘭總統：莫斯科採取根本不同談判作法

普丁恐老年癡呆！情報界：服用類固醇致易怒

外媒曝俄軍遺體「塞爆白俄停屍間」

快訊／澤連斯基：沒有看到北約的勇氣

1天600人投降　俄坦克被射爆士兵奔逃

前後任女友「路邊大戰」！繃帶衣女雪乳掛彩

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

波蘭男誆提供庇護　性侵19歲烏克蘭少女

川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

開戰害到自己人　6500俄旅客慘困泰國

烏克蘭國際維和中心被轟　距波蘭16km

更多熱門

相關新聞

失業拖2桶瓦斯點燃　男全身90%灼傷

失業拖2桶瓦斯點燃　男全身90%灼傷

新北市萬里區瑞泉路一處平房今（13日）下午3時許發生火災，1名母親緊張報案指稱家裡失火，消防局獲報派員馳援現場灌救，發現1名男子全身90%二度灼傷。據了解，張男最近情緒不穩，與媽媽發生口角，竟持2桶瓦斯到屋內引燃，緊急將人送往內湖三總救治，目前仍在加護病房全力搶救中。

2萬還不出被擄　小弟球棒救援遭逮

2萬還不出被擄　小弟球棒救援遭逮

波蘭：俄侵烏若使用化武　北約得認真思考回應方式

波蘭：俄侵烏若使用化武　北約得認真思考回應方式

高雄男大生「坐副駕單手開車」嗆網　小情侶出來道歉了

高雄男大生「坐副駕單手開車」嗆網　小情侶出來道歉了

鴻海評估「俄烏戰事3情境」曝光！

鴻海評估「俄烏戰事3情境」曝光！

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

鍾欣凌驚買驗孕棒測第3胎：有就得生

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅宴超狂

28歲網紅抗癌8個月病逝！　「頂光頭燦笑」最後身影網淚崩

Albee搭捷運「內褲外露」超丟臉！

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

麗喆幼兒園孩子集體受虐　檢方介入偵查

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

中一中女師被稱白雲暴怒！本尊親上火線

台南率先公布重大酒駕資訊

外國網紅爆發「離台潮」　日YTR揭8內幕：很麻煩

更多

最夯影音

更多
謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺
高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面