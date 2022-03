衝突恐變成三次大戰！　川普：若我在白宮「普丁不會入侵烏克蘭」

▲美國前總統川普。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普12日表示,如果他還在白宮的話,俄羅斯就絕對不會入侵烏克蘭,「我是近40年來唯一沒有讓美國捲入任何新衝突的總統。」他也提到,俄羅斯總統普丁不會停止軍事行動,烏俄衝突可能會演變為第三次世界大戰。

川普(Donald Trump)在南卡羅來納州的集會上表示,若他還在白宮的話,俄羅斯就不會入侵烏克蘭,而現在普丁不會停止軍事行動,「這可能會導致第三次世界大戰,我知道發生了什麼,因為如果你認為普丁會停止,那麼情況就會變得越來越糟。」

Former US President Donald Trump addressed supporters last night at a rally in Florence, South Carolina.



Donald Trump: "The fake news said my personality would get us into a war. But actually, my personality is what kept us out of war." pic.twitter.com/4rvwa8Ffws