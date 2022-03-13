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逃波蘭慘被拐騙！烏克蘭19歲少女求庇護　淪49歲男洩欲工具

▲▼ 烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中許多人湧入波蘭。（圖／路透）

▲烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中許多人湧入波蘭。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事爆發讓250萬名難民湧向歐洲各國，波蘭已接納至少133萬人入境。然而如今卻發生不幸事件，烏克蘭一名19歲少女逃到波蘭後，聽信一名宣稱可提供收容庇護的49歲男子的話，最終遭到性侵。目前這名男子已被波蘭華沙警方逮捕，最重面臨12年刑期。

綜合美聯社、新聞週刊報導，這名49歲男子透過網路宣稱能為烏克蘭難民提供幫助，烏克蘭一名19歲少女聽信男子的話，沒想到卻遭到性侵。

華沙警方表示，這名男性嫌疑人因涉嫌性侵被拘捕，最重將面臨12年刑期，「這名19歲少女飽受戰事之苦，不會說波蘭語，她信任一名承諾提供幫助及庇護的人，但不幸的是，這一切都只是騙人的伎倆」。德國柏林警方也警告，婦女孩童不要接受類似過夜邀請，同時通報可疑狀況。

在當局介入之前，傳聞有人曾向16歲少女提供工作及住宿房間。另一起則是發生在波蘭梅迪卡（Medyka）邊境難民營，有名男子只願意幫助婦女及孩童，引發質疑，但在警方介入後，男子馬上改口。

自從俄羅斯2月24日入侵以來，大批婦女孩童逃至烏克蘭邊境，迄今至少有250萬難民出逃，其中半數是孩童。專家警告，日益嚴重的難民危機恐怕將引爆嚴重性剝削及人口販賣等問題。

▲▼ 烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中許多人湧入波蘭。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中許多人湧入波蘭。（圖／路透）

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