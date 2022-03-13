日本擬全面解封　Omicron亞型變異株BA.2成隱憂

▲一旦日本政府決定全面解封，預料首相岸田文雄最快16日舉行記者會，對外宣布這項政策方針。（圖／路透）

文／中央社

日本政府目前正檢討3月21日如期解除境內18地的「防止蔓延等重點措施」，希望能逐漸重回正常生活；不過，傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2恐成全面解封隱憂。

日本時事通信社報導，有關目前在東京都等18個都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，日本政府已在檢討如期於21日全面解封。

儘管部分都會區病床使用率居高不下，但因為可預見其將有所改善，中央政府最後會在尊重地方政府意願的情況下做出決定。

日本這18個地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，截至10日止，除了青森縣、茨城縣及熊本縣外，其餘15地的新增確診病例都較前一週減少，可看出肆虐數個月的Omicron變異株疫情，正逐漸進入收尾階段。

日本內閣官房長官松野博一11日說，面對第6波疫情收尾，未來在兼顧防疫與社會經濟活動同時，思考相關對策變得相當重要。

一旦日本政府決定全面解封，預料首相岸田文雄最快16日舉行記者會，對外宣布這項政策方針。

實施重點措施的18個地方中，千葉縣、神奈川縣、愛知縣、京都府、大阪府及兵庫縣6府縣，目前專用病床使用率仍維持逾5成的高水準。

不過，日本政府已修改解封標準，只要新增確診病例有減少傾向，即使病床使用率逾5成一樣可以解除重點措施。因此，依照日本政府的新標準，就出現了21日起全面解封的可能性。

配合日本即將到來的畢業及入學季，岸田政府有著恢復經濟活動、朝著將舉行參議院大選的夏季慢慢地重回正常生活的想法。

過去負責「踩煞車」的許多防疫專家中，也有愈來愈多的人基於Omicron變異株輕症者多的特性，及停止社會活動所帶來的弊病，理解政府有意解封。

不過，由於目前仍存在著境內主流病毒株從Omicron變異株被置換為BA.2的憂慮，有看法認為如果在春假前解除重點措施「將招致疫情反彈」，讓在這個時間點全面解封仍潛藏風險。