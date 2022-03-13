俄巨富海外資產被凍結　彭博揭「最後藏錢地點」合法又免稅

▲俄羅斯富豪安德烈（Andrey Melnichenko）的豪華遊艇「SY A」價值高達台幣164.5億，目前已遭義大利當局扣押。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

俄羅斯因入侵烏克蘭招致經濟制裁，許多親近莫斯科的俄國富商也難逃制裁，不僅海外銀行帳戶遭到凍結，別墅、私人飛機與豪華遊艇也被扣押。但《彭博社》指出，他們保存在部分國家「自由港」（free port）的藝術及奢侈品仍未被盯上，而這種財富儲存方式不僅免稅、隱密且完全合法。

「自由港」通常鄰近鐵路或機場，在這些區域，貨物被視為尚未進口至當地，因此不須繳納關稅，也不須接受海關檢查，只需要每月支付保管費用，儼然成為各國富豪最理想的奢侈品倉庫。

位於瑞士的「日內瓦自由港」是全球最大奢侈品倉庫，也是免稅奢侈品交易中心，儲存品包括各式珍貴畫作、紅酒及雪茄等等，預估總價值超過1000億美元。過去10年，隨著環球旅遊興起、藝術市場繁榮以及儲存需求提高，「自由港」數量也激增。

▲俄羅斯富商也難逃經濟制裁，海外財產陸續遭到凍結或扣押。（圖／達志影像）



德拉瓦自由港區（Delaware Freeport LLC）創辦人兼總裁迪特爾（Fritz Dietl）透露，目前尚未被執法機關詢問受制裁俄國人的資產問題，但若制裁持續擴大，總有一天將會面臨這個問題。他坦言，如果執法單位透過正當管道前來接洽，「我們當然會回答當局的問題。」

一些專家認為，如果受制裁俄羅斯人已經在自由港儲存珍品，較可能靜觀其變，而非移動或者賣掉所有物，因為無從尋求律師、仲介或保險公司協助，也無法迅速脫手藝術品。至於那些自認很可能被盯上、但尚未面臨制裁的俄羅斯人，則可能開始使用自由港的藏匿財富。

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