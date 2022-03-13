剛果貨運列車出軌61死　「7車廂墜谷」載數百偷渡客死傷嚴重

▲事故列車為貨運列車，載運數百名偷渡客。（示意圖／免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）10日深夜發生火車出軌事故，15節車廂中有7節掉進深谷，當局證實至少61人罹難。已知事故列車為貨運列車，載運數百名偷渡客。

Quelle tristesse de réaliser qu'au moins 60 personnes ont perdu la vie ds le déraillement d’un train marchandises d la Société Nationale d Chemin de fer du Congo à Kitenta/Lubudi, au Lualaba. Courage aux familles endeuillées et prompt rétablissement aux blessés. Mes condoléances! pic.twitter.com/OSDZqBCUsj — Felix Momat (@FelixMomat) March 12, 2022

法新社報導，事故貨運列車當時自盧恩省（Luen）出發，準備前往盧阿拉巴省科盧韋齊（Kolwezi）附近的採礦小鎮Tenke，但卻在10日深夜11時50分行經一處村落時發生出軌事故，全列車15節車廂中有7節墜入深谷。

民主剛果國家鐵路公司（SNCC）主管表示，事故列車為貨運列車，儘管禁止載客，但當時列車載著數百名偷渡客，現階段已確認61人喪命，包含男女及兒童，另有52名傷者被疏散。但他並未說明事故發生的細節。