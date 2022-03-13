俄軍侵烏失敗大揭密！英美偵察機洞悉戰術　幾百公里外通訊聽得清楚

▲2019年3月，美國空軍偵察機RC-135在俄國邊境飛越波羅的海，俄軍派出蘇愷-27戰鬥機巡視。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭已邁入第18天，不過卻遲遲無法奪下基輔。對此，有英國皇家空軍的消息人士表示，俄軍的戰術之所以被英國、美國、北約等洞悉，是因為英、美空軍皆使用偵察機波音RC-135W「鉚接」（Rivet Joint），攔截幾百公里外的俄軍通訊消息，精通俄語的人員攔截傳播內容，再將相關情資回傳倫敦。

根據《泰晤士報》（The Times）、《The Drive》，電子偵察機RC-135W/V由美國空軍、英國皇家空軍共同操縱，是一種可靠的信號情報專家，其攜帶的感測器系統可以對雷達或其他無線電頻率進行發射，針對敵方信號來源進行定位，協助描繪地面戰況，允許鉚接建立俄軍戰鬥的準確電子秩序，包括顯出敵方雷達、通訊節點、電子戰系統與其他發射器的位置和類型。

鉚接還能監聽敵人通訊，在相關情資傳送到其他單位以前，機上的情報分析人員、精通俄語的語言學家等可以透過攔截這些俄軍訊息進行分析，這有助於加速潛在的敏感時機點、或可操作訊息的流動。

英國皇家空軍一名消息人士透露，他們能透過訊號發射器蒐集更遠處的對話內容；另一名消息人士則表示，其實美國空軍也有同款偵察機，其中電子偵察機RC-135W因擁有優秀的情資蒐集能力，堪稱是「王冠上的明珠」（crown jewels）。

電子偵察機RC-135W所蒐集而來的情報數據，會交由英國國防部軍事情資官員小組分析，查核、分析俄軍對烏克蘭的作戰計畫。

另外，從各種飛航追蹤數據與路徑地圖來分析，電子偵察機RC-135W近幾個月以來便持續在烏克蘭與周遭地區附近密集航行，一架隸屬英國皇家空軍的電子偵察機RC-135W才於11日飛越波蘭上空，顯示其正在執行追蹤俄軍情資的任務。

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