　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

導彈射爆俄坦克「士兵棄車奔逃」畫面曝　澤倫斯基：1天600人投降

記者吳美依／綜合報導

俄軍坦克車隊11日在道路上行駛時，疑似又遭烏克蘭軍隊突襲，一輛T-72戰車被反坦克導彈（NLAW）擊中著火，另一輛裝甲運兵車也被摧毀，只見士兵們紛紛放棄車輛，慌忙衝入田野裡尋找掩護。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Vlodymyr Zelensky）宣稱，11日高達5、6百名俄兵投降。

《每日郵報》寫道，這似乎是3天以來第二部「烏克蘭擊潰俄軍」的影片。烏克蘭國防情報局10日公布無人機畫面顯示，俄軍第六裝甲軍團在基輔近郊城市羅伐利（Brovary）遭到多次突襲、慌亂撤退，但指揮官札哈羅夫上校（Andrei Zakharov）已經陣亡。

▲▼俄軍坦克車隊疑似又被烏軍埋伏突襲 。（圖／翻攝推特@UAWeapons）

▲▼俄軍坦克車隊疑似又被烏軍埋伏突襲 。（圖／翻攝推特@UAWeapons）

▲俄軍坦克車隊疑似又中了烏軍埋伏 。（圖／翻攝推特@UAWeapons）

俄軍戰況不如預期，戰損也比想像更嚴重，還要面臨嚴酷低溫，導致部隊士氣低落。多名軍事專家也表示，他們對俄羅斯拙劣的戰略表現感到困惑。不過，分析人士指出，俄羅斯軍隊依然緩慢朝向基輔推進。

澤倫斯基透露，烏俄已經開始討論具體內容，而非只是互下最後通牒，他也呼籲西方國家更積極介入停戰談判。烏克蘭宣稱俄軍超過1.2萬人陣亡，1150輛運兵裝甲車、350輛坦克、125組火炮設備、80架直升機及近60架飛機被毀。不過，俄方沒有證實上述估算。

俄坦克車隊「慘淪活靶」被打爆　指揮官傳陣亡！烏軍公布通話音檔

全世界只有「他」能讓普丁停火　美學者點名1元首：手上握有王牌

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►迪士尼控快來！冰雪奇緣項鍊、小飛象耳環都特價了

ET快訊
快訊／剛果列車「7車廂墜谷」！死傷嚴重
導彈射爆俄軍坦克！　「士兵棄車奔逃」畫面曝光
國道詭異車禍！他拖行貨車開1公里　2人慘死
捷運手扶梯站左側被罵！　他嗆：規定不能站人
漢堡買1送1　速食店優惠一次看！爽吃大披薩只要199元
26年老社區「公設比52%」！　他傻爆眼：太罕見了
只有2天！　星巴克「全品項」第二杯半價　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛果貨運列車出軌61死　「7車廂墜谷」載數百偷渡客死傷嚴重

導彈射爆俄坦克「士兵棄車奔逃」畫面曝　澤倫斯基：1天600人投降

烏官員證實：東部城市被摧毀「不復存在」　婦幼醫院爆激戰6死

不斷更新／烏克蘭全境警報狂響　俄烏爆激烈巷戰！砲轟平民釀7死

普丁恐因老年癡呆暴怒！情報界認「普丁罹癌」　服用類固醇致臉腫

距基輔不到5公里！　俄烏兩軍郊區爆發激烈巷戰

俄羅斯神秘小組曝光！　被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」　親俄名嘴嗆核戰：全世界化為塵土

魁儡政權？俄軍擄走梅利托波爾市長　宣布另立新市長

傳俄軍改變戰術！派「自殺式無人機」攻擊烏克蘭　在基輔慘遭擊落

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

烏克蘭軍重回基輔與俄交戰！士兵怒：會把這些混蛋「清零」

聲林之王3／阿蘭進四強搬自創《R&A》　蕭敬騰大讚「喜歡」！林宥嘉：想跟你合唱

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

祈錦鈅揭「莉婭炒作內幕」：聯合霸凌！　她曝離婚謝和弦主因…控遭2恐怖女人抹黑

剛果貨運列車出軌61死　「7車廂墜谷」載數百偷渡客死傷嚴重

導彈射爆俄坦克「士兵棄車奔逃」畫面曝　澤倫斯基：1天600人投降

烏官員證實：東部城市被摧毀「不復存在」　婦幼醫院爆激戰6死

不斷更新／烏克蘭全境警報狂響　俄烏爆激烈巷戰！砲轟平民釀7死

普丁恐因老年癡呆暴怒！情報界認「普丁罹癌」　服用類固醇致臉腫

距基輔不到5公里！　俄烏兩軍郊區爆發激烈巷戰

俄羅斯神秘小組曝光！　被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」　親俄名嘴嗆核戰：全世界化為塵土

魁儡政權？俄軍擄走梅利托波爾市長　宣布另立新市長

傳俄軍改變戰術！派「自殺式無人機」攻擊烏克蘭　在基輔慘遭擊落

29歲男「酒駕自撞圓環」引發火燒車！右腳當場骨折　一查竟是慣犯

最硬教召第9天！實施「60迫砲射擊」　二兵：充實提升作戰效能

剛果貨運列車出軌61死　「7車廂墜谷」載數百偷渡客死傷嚴重

興中惡火釀6死明公祭　台中民宅「陽台堆滿雜物」又釀災

辦婚禮能賺錢？　過來人曝「獲利2關鍵」：一場賺100萬元

閃亮亮5年前「紅豆餅女神照」被翻出！　網見櫃後燦笑歪樓

「拳擊女王」陳念琴抗癌成功身體都好了　首戰亞運很新鮮期待

準到心坎裡！「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作

最潮健康餐「生魚飯」淋滿泰式酸辣！內用蕎麥麵、藜麥飯免費續加

統一獅新洋砲下周報到　布雷克24日出關

國際熱門新聞

烏方曝與俄代表團談判　已近妥協簽署協議階段

她怨馬斯克生活「低於貧窮線」：住在113萬元的房子裡

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

烏克蘭總統：莫斯科採取根本不同談判作法

快訊／澤連斯基：沒有看到北約的勇氣

前後任女友「路邊大戰」！繃帶衣女雪乳掛彩

俄嗆軍援烏成「攻擊目標」　法：普丁沒打算收手

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

加密貨幣創辦人遭罵漢奸！他中文開嗆被讚爆

開戰害到自己人　6500俄旅客慘困泰國

華碩被烏克蘭點名 　向施崇棠喊話

烏國市長被俄軍擄　澤倫斯基求助法德

被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

距基輔不到5km！俄烏爆發激烈巷戰

更多熱門

相關新聞

烏官員：東部城市被摧毀「不復存在」

烏官員：東部城市被摧毀「不復存在」

烏克蘭東部城市沃爾諾瓦哈12日遭俄軍猛烈砲火攻擊，一間婦幼醫院直接被飛彈擊中，造成至少6人死亡。該地區負責人更直接對外宣稱，該座城市幾乎被完全摧毀，不復存在，但居民仍在強烈抵抗，雙邊仍持續激戰。

普丁恐老年癡呆！情報界：服用類固醇致易怒

普丁恐老年癡呆！情報界：服用類固醇致易怒

距基輔不到5km！俄烏爆發激烈巷戰

距基輔不到5km！俄烏爆發激烈巷戰

被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」

俄政論節目嗨聊「進攻全歐洲」

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅宴超狂

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

年收250萬追不到超商女店員！　原因只有一個

大甲地瓜球「爆乳闆娘」　臉書曝光

她目睹車禍幫報警　被收1.2萬散落物處理費

快訊／嘉義「玉山旅社咖啡」全面燃燒！警消出動21車灌救

台中女大生考試昏睡！就醫一聽崩潰提告

鍾欣凌驚買驗孕棒測第3胎：有就得生

外國網紅爆發「離台潮」　日YTR揭8內幕：很麻煩

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

烏方曝與俄代表團談判　已近妥協簽署協議階段

中一中女師被稱白雲暴怒！本尊親上火線

夫妻年薪200萬「她想信貸買房」！網見存款傻了

她怨馬斯克生活「低於貧窮線」：住在113萬元的房子裡

徐媽「不肯見具俊曄」傳回南韓！　韓網一面倒力挺大S

更多

最夯影音

更多
高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰

高一生報告「南北管」被逼下臺　師怒稱是牽亡魂課堂上引論戰
謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

謝和弦和莉婭「看心情」床上運動　自認渣男...仍會接吻：偷情的感覺

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

柏霖《聲林之王3》冠軍！可以把車開走了　翻唱《Apologize》展現完美嗓音

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

Selina遭Ella虧「滿面春風」　甜蜜自嘲：戀愛中的女人最美♥

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

為閃狗煞停！後騎士180度撲街　蝴蝶效應？攤販驅趕動作害慘他

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面