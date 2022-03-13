導彈射爆俄坦克「士兵棄車奔逃」畫面曝　澤倫斯基：1天600人投降

#Ukraine: Very dramatic footage of a Russian convoy ambushed yesterday, showing the destruction of a T-72(B3) and a BTR-82A, as well as the detonation of an unseen Russian vehicle. pic.twitter.com/R8JwSGMQUS — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 11, 2022

記者吳美依／綜合報導

俄軍坦克車隊11日在道路上行駛時，疑似又遭烏克蘭軍隊突襲，一輛T-72戰車被反坦克導彈（NLAW）擊中著火，另一輛裝甲運兵車也被摧毀，只見士兵們紛紛放棄車輛，慌忙衝入田野裡尋找掩護。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Vlodymyr Zelensky）宣稱，11日高達5、6百名俄兵投降。

《每日郵報》寫道，這似乎是3天以來第二部「烏克蘭擊潰俄軍」的影片。烏克蘭國防情報局10日公布無人機畫面顯示，俄軍第六裝甲軍團在基輔近郊城市羅伐利（Brovary）遭到多次突襲、慌亂撤退，但指揮官札哈羅夫上校（Andrei Zakharov）已經陣亡。

▲俄軍坦克車隊疑似又中了烏軍埋伏 。（圖／翻攝推特@UAWeapons）

俄軍戰況不如預期，戰損也比想像更嚴重，還要面臨嚴酷低溫，導致部隊士氣低落。多名軍事專家也表示，他們對俄羅斯拙劣的戰略表現感到困惑。不過，分析人士指出，俄羅斯軍隊依然緩慢朝向基輔推進。

澤倫斯基透露，烏俄已經開始討論具體內容，而非只是互下最後通牒，他也呼籲西方國家更積極介入停戰談判。烏克蘭宣稱俄軍超過1.2萬人陣亡，1150輛運兵裝甲車、350輛坦克、125組火炮設備、80架直升機及近60架飛機被毀。不過，俄方沒有證實上述估算。

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