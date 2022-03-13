俄羅斯神秘小組曝光！　被俘俄軍：只要逃兵就會被射殺

▲被俘俄兵揭「逃兵就會被殺」真相。（圖／翻攝自推特／@ServiceSsu）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第18天，烏克蘭軍方陸續在網路上公開被俘俄軍的影片，其中一名22歲俄羅斯士兵表示，俄國軍方有一支訓練有素的小組，專門射殺不願上前線的俄兵，「我們抵達烏克蘭時才意識到，我們不是去進行維和任務，而是去戰鬥。」

根據《每日郵報》報導，一名22歲的被俘俄兵表示，俄羅斯真的有一支訓練有素的小組，可以殺掉任何想要逃兵的人，因此不想攻擊烏克蘭的士兵只能選擇投降，「當我們在15公里外選擇投降時才明白，那些導彈不是飛向軍事目標，而是和平的人民，當我們了解道情況時，他們（俄方）也不讓我們回去了，如果回去就會殺了我們，我們唯一能做的就是投降。」

Російське армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів”, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.



Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ.



Допит https://t.co/iK12autpWz pic.twitter.com/di94WACAwJ — СБ України (@ServiceSsu) March 12, 2022

另一名聲稱是指揮官的俄兵說，他們的手機都被沒收，無法與家人聯繫也無從得知外界對烏俄戰爭的報導，而這名俄兵說，當時他被派去第二大城哈爾科夫，並被告知可以射殺平民，「當我們進入烏克蘭時，我們意識到，我們不是去進行維和任務，而是去戰鬥。」

烏克蘭首都基輔日前舉行了一場記者會，當時有一名俄兵表示，他被俘後和父母通話才發現，俄羅斯已經認定他戰死，甚至連喪禮都安排妥當，如果交換戰俘後被送回俄國，他將被行刑隊槍決。

此外，另一名被俘的俄羅斯士兵陳述，2月24日位於城哈爾科夫的俄軍被下令向平民開火，他隊上的中尉在試圖拯救一名婦女和她母親之際，卻遭到戰友開槍擊斃。不過，俄羅斯當局並未證實以上言論。

►被俘俄兵打給媽媽 竟發現「自己戰死」喪禮將至！回家等著被槍決

►兒子駕俄軍機轟炸家鄉！ 烏克蘭媽含淚拍片致歉：是我沒教好

►俄中尉「護送平民母女逃難」遭同袍射死 烏克蘭最新戰俘影片曝光

