距基輔不到5公里！　俄烏兩軍郊區爆發激烈巷戰

記者詹雅婷／綜合報導

俄軍進逼烏克蘭首都基輔，雙方12日在距離基輔近5公里的郊區伊爾平（Irpin）進行激烈巷戰。俄軍過去只有1、2次如此接近基輔，分析指，伊爾平若失守並不代表俄方會立刻對基輔發動進攻，但這將有助於俄軍收緊基輔週邊的封鎖警戒線。

▲烏俄12日在基輔郊區伊爾平交火。（圖／路透，下同）

紐約時報報導，就在2週之前，伊爾平還是綠樹成蔭的郊區，是許多想要前進基輔生活、就業、念書者的選項之一，房價不但比市中心便宜，且當地歷經20年已開始發展起來，許多人會開車到基輔上班。然而如今已淪為前線戰場，烏克蘭部隊為了阻止俄軍坦克持續前進，主動炸毀伊爾平的渡口。

烏俄兩軍在伊爾平的這場爭奪戰11日加劇，並於12日持續一整天。這場戰役距離基輔邊緣地區僅約3英里（約4.8公里），基輔大多數地區都能聽見兩軍交火的槍砲聲。

為了阻擋俄羅斯人，烏克蘭鬥士維塔利（Vitaly）兩週前加入志願軍「領土防衛軍」（Territorial Defense Forces），占據小鎮東部邊緣區一座小型加油站，「我們正試著擊退俄軍」。

目前俄軍部隊已在伊爾平部分地區設立據點。部分逃離家園的當地居民手上拿著裝有個人物品的塑膠袋路過一座被毀壞的橋樑廢墟時，忍不住哭了出來，可見殘破不堪的地面鋪上一塊塊木板，供民眾逃難使用，一袋袋衣服、廢棄手提箱等物品全都散落地上。

▼ 烏克蘭與外籍士兵12日路過首都基輔郊區伊爾平（Irpin）一處毀壞橋梁。（圖／達志影像／美聯社）

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