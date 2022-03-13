傳俄軍改變戰術！派「自殺式無人機」攻擊烏克蘭　在基輔慘遭擊落

▲自殺式無人機（滯空型彈藥）「ZALA KYB」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁2月24日指示軍隊全面入侵烏克蘭後，戰事至今已邁入第18天、進入到第3周，由於烏克蘭軍對採用「一打就跑」戰術、加上盟國持續援助烏克蘭武器，因此戰術失敗的俄軍遲遲無法拿下烏國首都基輔。不過，最近俄軍就被發現「改變戰術」，開始動用自殺無人機系統。

根據外媒《The Drive》報導，從俄羅斯官方在俄烏戰爭前線所公開的無人機拍攝影片來看，其拍攝數量遠比俄軍在敘利亞作戰時還要來的更多，如今是首度證實俄羅斯在俄烏戰爭時開始使用「自殺式無人機」（滯空型彈藥，loitering munition）系統。

#Ukraine: The first proof of loitering munitions combat use by the Russian army. ZALA KYB "kamikaze" UAV fell down in #Kyiv today.



The drone didn't explode, however it is unknown if it malfunctioned or it was downed using Ukrainian electronic warfare systems. pic.twitter.com/Ju38t0Qhrp — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 12, 2022

一架俄軍的自殺式無人機（滯空型彈藥）「ZALA KYB」在烏克蘭的首都基輔被擊落，使得俄軍在對烏戰爭中使用滯空型彈藥系統的事實首度被證實，該系統被證明在最近的戰爭中具有決定性影響力、並且對可靠的防禦極具挑戰性，裝備光學載荷時，在打擊固定的脆弱與機會目標、以及在友軍前方偵察上尤其有用。

另外，從俄羅斯所公開的無人機鏡頭影像中可以發現，自殺式無人機的主要目標是偵查、發現，同時為砲軍打擊範圍提供炸彈損害評估，而這恰巧符合俄軍的戰鬥原則。

▼自殺式無人機（滯空型彈藥）發射後至起飛、直到打擊敵方目標的整個過程。

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