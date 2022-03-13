尹錫悅公布「總統交接委員會」名單！　安哲秀擔任委員長

▲安哲秀(左)獲尹錫悅(右)承諾，擔任總統交接委員會委員長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓於9日實施第20屆總統大選，結果出爐後，當選人尹錫悅需組織「總統職位交接委員會」，直到5月10日正式就職總統前，經過各種人事考核工作，擬定內閣與政府各部處長人選。今（13）日下午，尹錫悅正式公佈交接委員會人選，安哲秀擔任委員長，為尹籌畫新政府國政經營藍圖。

根據《韓聯社》，南韓第20屆總統當選人尹錫悅在經過幾番考量後，於13日下午2時在國民力量首爾汝矣島總部正式公佈交交委員會的人事名單，其中國民的黨黨魁安哲秀擔任委員長、國民力量國會議員權寧世（권영세）擔任副委員長、前濟州特別自治道知事元喜龍（원희룡）擔任企劃委員長，算是履行先前尹承諾安組成「共同政府」的承諾。

曾擔任過醫師的安哲秀，在總統交接委員會內將同時兼任新冠專案小組特委委員長。

據悉，安哲秀原本代表國民的黨（국민의당）參選下屆總統，在民調支持度上僅次於尹錫悅、李在明，支持率約可拿下10個百分點。原本在整合（單一化，단일화）過程態度強硬、堅決不讓步的安哲秀，卻選擇於大選倒數第6天（3月3日）宣布與尹錫悅整合，同時退出大選、並表態支持尹錫悅。

在尹、安談判過程中，尹錫悅承諾若安哲秀退出大選，未來若當選總統會與安哲秀組成「共同政府」。

▲南韓總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅表示，「安哲秀代表與我在國政經營上共享相同的價值觀與哲學觀，選舉結束後在我的提議下，安哲秀才能首先獲得該職位。安哲秀有意願帶領總統交接委員會，而我也認為他是名合適的人選。」

至於權寧世、元喜龍則擔任副委員長。尹錫悅認為，權寧世過去擁有相當豐富的國會議政經驗，在助選時也展現出優秀的領導能力，相信能與安哲秀引領政府交接工作走向成功；至於元喜龍，則是因為在助選時擔任國民力量選舉對策本部政策本部長，謀畫出許多政見。

此外，尹錫悅還在總統交接委員會內設立2個特別委員會，分別與新冠防疫（由安哲秀兼任委員長）、地區均衡發展有關。

▲朴槿惠被彈劾後旋即入獄，因此文在寅當選立刻就職，沒有交接委員會過渡。（圖／CFP）

根據韓文《維基百科》說明，總統職位交接委員會（대통령직인수위원회，大統領職引受委員會）為依據相關法律所設立，在確定下屆總統當選人後，需籌備成立該委員會，以確保前、後任總統職務順利完成交接。該委員會必須在總統就職30天以內解散，解散後的30天以內需整理期間內的活動紀錄、經費使用，並對外公開說明。

回顧2017年5月，文在寅當選南韓第19屆總統時並未成立總統交接委員會，這是因為前總統朴槿惠於該年3月10日被憲法裁判所（憲法法庭）彈劾罷免後旋即入獄，由於該次總統大選算是一場「補選」（보궐선거），文在寅於5月9日當選總統後便於隔日正式就職。

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