開戰害到自己人！6500俄羅斯旅客慘困泰國　Visa卡不能用

▲部分俄羅斯旅客3月在普吉島旅遊觀光。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著各國對俄羅斯入侵烏克蘭祭出制裁，如今身在海外的俄羅斯人也受到波及。美聯社報導，如今至少有6500名俄羅斯遊客被困在泰國境內，由於制裁及航班取消，許多人無法支付帳單及返家，無法繼續使用Visa或Mastercard卡，只能使用身上現金或中國銀聯信用卡才能繼續消費。

泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）11日透露，目前約有6500名俄籍旅客被困在泰國知名海濱度假勝地，包括普吉島、素叻他尼（Surat Thani）、喀比（Krabi）及芭達雅（Pattaya）。

育他薩表示，如今俄國旅客主要面臨兩大問題，也就是返回俄羅斯的航班取消以及金融服務無法使用，已知幾乎所有從俄羅斯直飛的航班都停飛，但中東地區航空公司仍有轉機航班可搭乘，「旅客必須從其他國家轉機，我們正在為他們協調安排航班」，相關單位正努力協助俄國遊客尋找其他付款支付管道。

替滯留在喀比的俄國旅客翻譯志願者Siwaporn Boonruang透露，當中部分受困者無法支付帳單的原因，是因為無法繼續使用Visa或Mastercard卡，如今只能使用身上的現金或中國銀聯信用卡才能繼續消費，許多飯店則是提供相關優惠。

泰國政府免費提供受困俄籍旅客為期30天的延期簽證，同時試著替這群人尋找較便宜的替代住宿選擇。依據官方數據，在俄羅斯入侵烏克蘭後，俄籍旅客前往泰國的人數大幅下降。

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