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俄軍計劃在烏克蘭南部辦獨立公投！　建立「赫爾松人民共和國」

▲俄羅斯軍隊,俄軍,神秘Z字,俄羅斯坦克,俄軍坦克。（圖／路透）

▲俄羅斯進攻烏克蘭已經第18天。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部赫爾松（Kherson）在俄羅斯揮兵初期就遭佔領，該州議會副主席賀蘭12日在臉書發文表示，俄方計畫在當地舉辦一場獨立公投，打算和東部的盧甘斯克和頓內茨克地區一樣，透過「人民投票」宣布獨立建國。

賀蘭（Sergey Khlan）在臉書發文指出，俄羅斯正在拉攏並要求地方議員合作，準備舉辦一場「赫爾松人民共和國」（Kherson People’s Republic）獨立公投，效仿東部的盧甘斯克和頓內茨克地區，透過「民主公投」讓該地區獨立，進而成為親俄地區。

賀蘭表示，他斷然拒絕和莫斯科合作，「建立（共和國）將把我們的地區變成一個沒有生命和未來的絕望黑洞。」同時向各個議員喊話，「我相信你們明白這個決定的後果，不要給他們投票權，不要讓共和國有合法化的機會，整個國家都會看著你們，你們沒有任何藉口和占領者合作。」

赫爾松在俄羅斯揮兵初期就遭佔領，賀蘭說，「我不相信你們會過得比馬力波、切爾尼戈夫、哈爾科夫、蘇梅和赫斯托梅爾等地區的居民還糟，他們已經過了近兩星期的不人道生活，但不要放棄。」他再次呼籲，「能被寫入烏克蘭歷史的不是那些不被人需要的賣國賊，而是那些名字值得被後人銘記的烏克蘭公民。」

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