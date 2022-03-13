拜登追加「2億美元」軍援烏克蘭　提供反裝甲、防空武器

▲美國總統拜登批准追加烏克蘭軍援。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

白宮資深官員12日匿名透露，總統拜登批准對烏克蘭追加2億美元軍援，對基輔「提供立即軍事援助，包括反裝甲、防空系統及小型武器。」此舉使得美國2021年1月以來向烏克蘭提供的軍援總金額達到12億美元。

《路透社》報導，烏克蘭官員持續要求提供更多軍事設備，包括標槍飛彈及「刺針」防空導彈（stinger missile），抵禦俄軍的猛烈砲擊。拜登在給國務卿布林肯（Antony Blinke）的備忘錄中指示，根據《對外援助法》撥款2億美元，用於烏克蘭防衛。

布林肯讚揚，烏克蘭武裝部隊及公民展現出的「良好戰術、鋼鐵意志及深刻勇氣」，「面對克里姆林宮的侵略，美國、盟友及伙伴，與烏克蘭政府與人民堅定站在同一陣線。國際社會團結一致，決心讓普丁承擔責任。」他認為，美國應該繼續向需要的人提供人道主義援助。

五角大廈表示，自從2021年秋天起，美方多次撥出部分儲備軍武提供給烏克蘭，上一次援助就在今年2月，提供設備包括防彈衣、防空系統、防裝甲武器、小型武器及各種彈藥。此外，美國國會10日晚間也批准向烏克蘭提供136億美元的緊急援助。

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