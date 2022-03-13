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俄軍狂砲轟變「人間地獄」影片曝！　烏南大城數十棟住宅高樓炸毀

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭南部重要港市馬力波（Mariupol）遭到俄軍圍城，美國太空科技公司Maxar衛星圖像顯示馬力波毀損嚴重，至少數十棟樓毀損，道路一片狼藉。最新釋出的一段影片顯示，守軍在煙霧瀰漫、碎片滿地的城內行動，市容面目全非，看起來就像「人間地獄」。

▼馬力波現況狼狽。（圖／翻攝推特）

▲▼俄軍狂砲轟變「人間地獄」。（圖／翻攝推特）

Maxar指出馬力波城內西區失火，數十棟高層住宅大樓嚴重毀損。馬力波自開戰後不久就遭俄軍圍城，斷水斷天且天天遭到俄軍砲轟，實際平民死亡數字難以核實。

中歐新聞媒體「Visegrád 24」上傳一段影片，表示畫面是烏軍在馬力波內行動的情況。影片顯示樹枝、建築、車輛全部轟炸毀損，玻璃磚瓦和樹幹碎片噴飛到馬路上，車輛車窗震碎，屋頂被壓凹，路旁還有被俄軍炸出的大坑洞。

影片中除了守軍以外沒有看見任何平民，附近一棟住宅高樓的頂層還燃起熊熊大火。報導表示馬力波此刻看起來就像「人間地獄」。


 

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