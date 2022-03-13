加密貨幣創辦人遭罵漢奸！「你被普丁怎麼了嗎」　他中文開嗆被讚爆

▲以太幣創辦人布特林。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

全球最年輕的加密貨幣富翁是以太幣創辦人布特林（Vitalik Buterin），現年28歲的他擁有超過11億美元的資產，因為其曾於20歲創辦以太幣。自從俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，布特林在推特上公開支持烏克蘭，豈料卻引來中國網友們砲火狂轟，罵他是「漢奸」；沒想到，布特林卻反而以中文回嗆。

綜合外媒報導，布特林從6歲舉家移民至加拿大後，至今發展成為全球最年輕的加密貨幣富翁，在俄烏戰爭爆發後，他多次在推特發出相關文章，希望能匯集相挺烏克蘭的正面能量，並能中止全球包括烏克蘭在內的所有戰事，沒想到卻引來大量使用簡體中文的網友留言，包括要留意美方設在烏克蘭的生物實驗室。

而在過程之中，卻吸引一名使用簡體中文、使用「柴犬幣」作為大頭貼的推特往軍帳號dogecoin faith留言開嗆，「你不是俄羅斯人嗎？你這個漢奸，難道普丁對你有過很慘的經歷嗎」

▲布特林遭中國網友罵漢奸，親自以中文回嗆。（圖／翻攝自推特）

點擊dogecoin faith帳號發現，其貼文與回覆的主題集中於香港、深圳、廣東省等，其中文出現不少錯字、冗言，而在其帳戶自我介紹中還表示，「對於灣灣、港獨、漢奸的關注與回覆一概不回應」，其帳戶真實身分令人存疑。

不過對此，布特林竟然親自使用中文回覆該則留言，「說一個國家的人必須支持自己國家的政府並不是愛國，而是一種奴隸制。真正的愛國有時候需要對抗自己國家發出的邪惡，因為這樣才能幫自己國家變得更美。」

據悉，布特林的該則回覆目前已吸引超過2.2萬個愛心、6231次轉推、1747則留言。

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