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烏軍「打帶跑」戰術頻奇襲俄軍　專家戳破輿論戰真相：圍城就糟了

▲▼ 俄烏,烏俄／烏克蘭政府軍一名士兵於烏東頓涅茨克前線。（圖／路透）

▲烏軍打帶跑戰術出色。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第18天，西方國家採取金援、軍援以及醫療援助方式幫助烏克蘭，許多社群影片可以看見烏克蘭部隊肩膀上扛著的標槍飛彈發射器，就是西方軍援的武器，儘管初期戰果佳，但專家表示一旦進入圍城戰，烏克蘭部隊這種射完就撤離的「打帶跑」戰術就會失色，到時候俄軍大砲進駐，烏軍的重型火砲數量遠遠居於下風。

英國致富「皇家三軍聯合研究院」（RUSI）地面戰爭研究員雷諾斯（Nick Reynolds）接受《衛報》訪問時表示，烏克蘭對行動安全保密非常嚴謹，外界很難知道部隊現在的動向，或是決策與行動安排如何產生，但整體方向來看能歸結2個，一是保住首都基輔和其他主要城市，二是在其餘地方採取「打帶跑」戰術。

雷諾斯指出烏軍正在加強城市周遭的防禦，尤其是基輔，但在其他鄉間第帶常見的情況是，部隊採取游擊戰術給與俄軍奇襲，讓俄軍更難通過烏克蘭境內的公路網進一步深入，因為目標明顯，容易被突然從田地或路旁冒出的烏軍採取不對稱武力攻擊。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，西方國家軍援了1.7萬組反坦克武器，和約900枚刺針防空飛彈，以及其他各類武器。儘管烏克蘭得到西方國家的大量關注和幫忙，但這也暴露烏軍的短處，那就是烏軍根本沒有能與俄軍匹敵的火砲力量。

烏克蘭的網路輿論操作強，社群媒介的傳播都在烏克蘭的主導，但也容易讓外界誤以為烏克蘭把俄軍打得落花流水，但事實上俄軍雖然推進緩慢，但針對重要城市的包圍圈仍在漸漸縮緊，尤其是基輔、馬力波等大城。

雷諾斯表示，烏軍在進入圍城站或幾乎被圍城的情況下，打擊俄軍火砲的能力就大幅降低，基本上在任何傳統的砲戰情況下，「烏軍可能都會是戰敗的一方」。

英國另一智庫國際戰略研究所（IISS）地面戰專家貝瑞（Ben Barry）則指出，目前烏軍除了盡力阻止俄軍進入主要城市外，看不出來具體戰略圍何，代表烏軍只能把守城時間盡量延長同時保留戰力，拖到援軍或是國際情況出現進展或轉變，否則在人力裝備的巨大差異下，很難成功退敵。


 

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