烏南圍城馬力波遭俄軍狂轟炸！　衛星圖曝「數十棟樓全毀」

▲馬力波遭受轟炸。(圖/翻攝Maxar)

文/中央社班加羅爾12日綜合外電報導

美國太空科技公司馬薩爾科技今天表示,12日早上拍攝的衛星影像顯示,烏克蘭東南部城市馬力波(Mariupol)各地的民用基礎設施和住宅大樓等嚴重受損。

馬薩爾科技(Maxar Technologies)表示,這座黑海港市的西區失火,數十棟高層住宅大樓嚴重受損。路透無法獨立驗證這些影像的真偽。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)今天表示,馬力波遭入侵的俄羅斯部隊包圍,但仍在烏克蘭人掌控中。

new satellite imagery from@Maxar of Mariupol (taken 12 Mar): Image 1: artillery craters in fields and damaged buildings, Zhovteneyvi district; Image 2: fires in Primorsky district; Images 3-4: before/after views of apartment buildings and damage , Zhovteneyvi district. pic.twitter.com/whqElsVihp