不斷更新／烏克蘭馬力波數十棟住宅失火　俄軍砲轟平民釀7死

記者林彥臣、張靖榕、羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭開打進入第18天，烏克蘭南部大城馬力波（Mariupol）數十棟高層住宅因俄軍砲擊而嚴重毀損，而在民眾從基輔東北郊一處被允許的綠色人道走廊撤離時，卻慘遭俄軍朝老弱婦孺攻擊，導致至少7人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基認為，他沒有看到北約（NATO）拿出勇氣幫助烏克蘭。

new satellite imagery from @Maxar of Mariupol (taken 12 Mar): Image 1: artillery craters in fields and damaged buildings, Zhovteneyvi district; Image 2: fires in Primorsky district; Images 3-4: before/after views of apartment buildings and damage , Zhovteneyvi district. pic.twitter.com/whqElsVihp — Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 12, 2022

【07:05】

美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）表示，烏克蘭東南部城市馬力波（Mariupol）的西區失火，數十棟高層住宅大樓嚴重受損。路透無法獨立驗證這些影像的真偽。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，馬力波遭入侵的俄羅斯部隊包圍，但仍在烏克蘭人掌控中。

【06:40】

根據《法新社》，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，莫斯科當局在談判結束烏俄衝突上已採取「根本不同作法」，因此樂見莫斯科當局「釋出訊號」；普丁先前則表示，俄烏談判「如今幾乎每天都在進行」。

▲烏克蘭控俄軍朝基輔東北郊撤離婦孺開火，釀7死。（圖／路透）

【06:30】

烏克蘭軍方情報機構今天表示，在試圖從佩雷莫加村（Peremoga，距首都基輔36公里）沿一條獲同意『綠色』走廊撤離時，俄羅斯軍隊朝全都是婦孺的平民行列開火，凶殘暴行造成7人喪命，包括1名小孩。聲明指出，事件發生於11日。

【05:42】

根據《路透社》，白宮表示，美國總統拜登今天授權再撥出2億美元，用來提供武器和其他援助給烏克蘭。烏克蘭官員表示，俄羅斯部隊展開猛烈砲轟，正危及當地撤離平民的各種努力。

▲根據法國官員透露，普丁似乎仍沒有打算結束入侵烏克蘭。（圖／路透）

【05:35】

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日和俄國總統普丁通話，法國消息人士透露儘管普丁聲稱對外交途徑保持開放態度，但目前仍沒有看到普丁有結束戰爭的打算，元首通話後的聲明中也沒有提到停火。

【02:35】

烏克蘭總統澤倫斯基致電法國和德國領袖尋求協助，盼讓遭到俄羅斯軍隊綁架的烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）獲得釋放。

【01:28】

白俄羅斯軍方參謀總長古列維奇12日表示，白俄羅斯並無計劃加入俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，但目前正調派5個營級戰術群（BTG）前往白烏邊界，以輪替原已駐紮在當地的部隊。

▲烏克蘭總統顧問、談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）。（圖／路透）

【00:00】

根據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）11日報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）8日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，建議澤倫斯基接受普丁的建議，向俄羅斯投降結束戰爭與烏克蘭人民的犧牲。不過隨後以色列與烏克蘭官方都否認報導內容。

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