馬斯克遭爆生活低於貧窮線！　竟住113萬「超不安全組合屋」

▲馬斯克和格萊姆斯Grimes分分合合。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

擁有估計新台幣6.4兆元身家的全球首富馬斯克(Elon Musk)與加拿大歌手格萊姆斯(Grimes),最近秘密喜獲第二個嬰兒,女嬰名為「Exa Dark Sideræl Musk」,不過格萊姆斯卻在推特發文表示兩人已再次分手,之後接受訪問時更透露馬斯克的生活和外界的想像有極大不同,而是住在相當不安全的組合屋裡,「那老兄並沒有活得像個億萬富翁,有些日子還活在貧窮線以下。」

33歲的格萊姆斯日前在德州奧斯汀住處接受美國雜誌《浮華世界》(Vanity Fair)訪問,當時背景傳來嬰兒哭聲,她才透露和馬斯克透過代理孕母生下女兒。兩人在2020年將兒子「X」取名為「X Æ A-Xii」後,又透過代理孕母迎來第二胎,誕生的小女兒「Y」也被取了一個標新立異的名字──「Exa Dark Sideræl」。除了解釋女兒的命名由來,格萊姆斯還向《浮華世界》透露兩人第一次分手的原因,其中一個因素是,雖然不住在豪宅裡是馬斯克的自由,但他連一般房子都不願意住,竟然選擇在組合屋裡生活。

▲加拿大女歌手格萊姆斯透露她藉由代理孕母迎來一名新生女嬰。(圖/翻攝自推特)

馬斯克2022年宣布售出幾乎所有的有形財產,包括在加州的好幾處房產,價值約超過1億美元,以及價值150億美元的特斯拉股票,之後搬進一個75平方英尺,價值僅5萬美元(約新台幣142萬元)的「小房子」裡面。組合屋鄰近馬斯克的太空探索公司「SpaceX」在德州Boca Chica的火箭發射場地。

格萊姆斯抱怨,馬斯克決定搬進一個「不安全」的房子裡,鄰居都能夠看進來,有的是偷拍他們生活的機會,而且還沒有保全等相關的防護措施,讓她難以接受,「那老兄活得根本不像個億萬富翁,他有時候還活在貧窮線以下,到了某個點我真的受不了,我們可以不要住在4萬美元(約新台幣113萬元)又非常不安全的房子裡嗎?」她還透露自己曾經連續8天都吃花生醬,連飲食都很不正常。

格萊姆斯表示大眾以為馬斯克賺很多錢,做的事情是在累積財富,但事實上完全相反,他把幾乎所有的財產都投入在「SpaceX Mars」的研發計畫上。

格萊姆斯說女兒名字裡的Exa」是從超級電腦術語「exaFLOPS」(每秒1百京浮點運算次數)而來,最後的「Sideræl」則是恆星(Sidereal)「更精靈化」(More Elven)拼法,代表著「宇宙的真實時間,恆星日,深空時間,而不是我們的相對地球日。」

Thank you so much. @Vanity Fair for putting me on the cover!!!! @DevinGordonX (Thread-ish) pic.twitter.com/AMrbBTOKCR