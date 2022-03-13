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「拒絕合作遭擄」俄軍綁架市長　澤倫斯基Call法德領袖求救

▲▼俄羅斯軍隊綁架烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）。（圖／路透）

▲烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭擄走。（圖／路透，下同）

中央社

烏克蘭總統澤倫斯基致電法國和德國領袖尋求協助，盼讓遭到俄羅斯軍隊綁架的烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）獲得釋放。

根據烏克蘭總統府發布的影片，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在片中表示：「昨天夜裡和今天，我們不斷和我們的夥伴討論這位市長的情況。我們的要求很明確：他必須立即獲釋。」

澤倫斯基還說：「我已經致電（德國）總理蕭茲（Olaf Scholz），也已和（法國）總統馬克宏（Emmanuel Macron）談過。…我將和所有必要人士說話，好讓我們的人民能獲得釋放。」

「我們期待，世界領袖向我們展現他們如何能夠影響這個情況。」

▲▼俄羅斯軍隊綁架烏國南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）。（圖／路透）

根據澤倫斯基和烏克蘭國會的說法，費多羅夫因為「拒絕和敵人合作」，昨天遭到占領梅利托波爾的俄羅斯士兵綁架。這座城鎮位於烏克蘭南部2座港市馬立波（Mariupol）和刻松（Kherson）的正中間。

烏克蘭國會稱，費多羅夫是在梅利托波爾的危機應變中心處理補給事宜時，遭到俄軍逮捕。

澤倫斯基表示，梅利托波爾今天有2000名烏克蘭人示威抗議俄羅斯入侵，並且要求釋放他們的市長。

他在影片中說：「莫斯科人，你們聽到了嗎？如果在梅利托波爾有2000人示威抗議占領，在莫斯科有多少人示威反對戰爭？」

在俄羅斯2月24日發動侵略烏克蘭之前，梅利托波爾擁有略多於15萬人口。

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