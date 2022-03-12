烏克蘭副總理喊話「停止俄國生意」　華碩低調：暫無回應

▲烏克蘭副總理暨數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。（圖／推特／@FedorovMykhailo）



中央社

俄烏戰事延燒到台灣電腦品牌廠華碩，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫10日在推特向華碩董事長施崇棠喊話，呼籲華碩停止與俄羅斯的商務與合作關係。華碩今天傍晚表示，目前暫無回應。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事拉長到資訊戰，費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前在社群軟體Telegram上號召全球網民加入他們的資訊部隊（I.T. army），10日在個人推特更點名華碩，指出俄羅斯人沒有道德權利使用華碩的出色技術，而科技是為了和平，不是為了戰爭。

▲華碩董座施崇棠。（圖／華碩提供）



在推特留言中，費多羅夫再出具正式信函向施崇棠喊話，指出IT產業支持責任和民主的價值觀，華碩也是共享相關價值觀，他呼籲華碩停止與俄羅斯的任何關係和商務往來，停止與俄羅斯客戶和合作夥伴的關係，直到俄羅斯完全停止侵略烏克蘭、以及公正秩序重新恢復，包括停止供應硬體和電子產品、以及停止向俄羅斯提供技術支援和服務。

本土投顧法人推估，俄羅斯占華碩去年筆記型電腦出貨量近5%。

外電日前報導，年僅31歲的費多羅夫是烏克蘭最年輕的部長，俄羅斯入侵烏克蘭，費多羅夫和他的團隊正對俄羅斯進行一場不同類型的戰爭，他組建一支志願性質的「烏克蘭IT軍團」（IT Army of Ukraine），對「敵人」發動網路攻擊。

▼烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特PO出向華碩喊話的信。（圖／翻攝自推特／@FedorovMykhailo）

