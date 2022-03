烏克蘭副總理喊話「停止俄國生意」　華碩低調：暫無回應

▲烏克蘭副總理暨數位轉型部部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)。(圖/推特/@FedorovMykhailo)



中央社

俄烏戰事延燒到台灣電腦品牌廠華碩,烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫10日在推特向華碩董事長施崇棠喊話,呼籲華碩停止與俄羅斯的商務與合作關係。華碩今天傍晚表示,目前暫無回應。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事拉長到資訊戰,費多羅夫(Mykhailo Fedorov)日前在社群軟體Telegram上號召全球網民加入他們的資訊部隊(I.T. army),10日在個人推特更點名華碩,指出俄羅斯人沒有道德權利使用華碩的出色技術,而科技是為了和平,不是為了戰爭。

▲華碩董座施崇棠。(圖/華碩提供)



在推特留言中,費多羅夫再出具正式信函向施崇棠喊話,指出IT產業支持責任和民主的價值觀,華碩也是共享相關價值觀,他呼籲華碩停止與俄羅斯的任何關係和商務往來,停止與俄羅斯客戶和合作夥伴的關係,直到俄羅斯完全停止侵略烏克蘭、以及公正秩序重新恢復,包括停止供應硬體和電子產品、以及停止向俄羅斯提供技術支援和服務。

本土投顧法人推估,俄羅斯占華碩去年筆記型電腦出貨量近5%。

外電日前報導,年僅31歲的費多羅夫是烏克蘭最年輕的部長,俄羅斯入侵烏克蘭,費多羅夫和他的團隊正對俄羅斯進行一場不同類型的戰爭,他組建一支志願性質的「烏克蘭IT軍團」(IT Army of Ukraine),對「敵人」發動網路攻擊。

▼烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)在推特PO出向華碩喊話的信。(圖/翻攝自推特/@FedorovMykhailo)



Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war!