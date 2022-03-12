快訊／烏克蘭南部大城「清真寺遭俄軍砲擊」　80平民生死未卜

▲烏克蘭表示，俄軍對亞速海北岸城市馬力波一座清真寺砲擊，還有土耳其公民在寺內避難。（圖／取自烏克蘭外交部推特帳號）
記者張寧倢／編譯
據法新社最新消息，烏克蘭方面表示，遭俄羅斯軍隊包圍的南部城市馬力波（Mariupol）一座容納約80名平民的清真寺遭到砲擊。此前，美聯社曾報導，烏克蘭駐土耳其大使館表示，有86名土耳其公民在馬力波一座清真寺避難，其中包括34名兒童。烏克蘭外交部推文證實，遭砲擊的清真寺內有部分土耳其公民。
烏克蘭外交部在推特上發文稱，這座為了紀念蘇萊曼大帝（Sultan Suleiman）和其妻子蘇丹皇后羅克塞拉娜（Roxolana）而建造的清真寺遭到俄軍砲擊，有80多名成人與兒童在寺內避難，其中包括土耳其公民。
The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 12, 2022
More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt
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