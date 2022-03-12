華碩被烏克蘭點名！籲退出俄羅斯　向施崇棠喊話：人命取決您選擇

▲華碩董座施崇棠。（圖／記者張一中攝）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第17天，烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）持續在推特向各大企業喊話，呼籲協助制裁俄羅斯，而台灣電腦大廠華碩（2357）也在10日被點名。

▲烏克蘭副總理費多羅夫推特向華碩喊話。（圖／翻攝自推特／@FedorovMykhailo）



費多羅夫在推特發文表示，俄羅斯的坦克和火炮不斷殘殺烏克蘭平民，「華碩，俄羅斯人沒有道德權利使用你的傑出技術，（科技）是為了和平，不是為了戰爭！」他也貼出一份給華碩董座施崇棠的公開信，希望華碩能終止任何和俄羅斯的合作關係，直到恢復和平為止，「現在的選擇會決定未來，而現在人們的性命比任何時刻都還要依賴您的選擇。」

針對烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov點名呼籲退出俄羅斯，華碩不願回應此事，僅表示內部為因應國際局勢的變動，已進行多次討論。

▲費多羅夫貼出一份給華碩董座施崇棠的公開信。（圖／翻攝自推特／@FedorovMykhailo）



事實上，自烏俄戰爭開打以來，除了烏克蘭軍隊誓死抵抗俄軍之外，費多羅夫曾說，「科技才是打敗坦克的最佳解決方案。」因此他不僅召全球駭客進行網攻等，也公開向特斯拉創辦人馬斯克喊話，請求提供星鏈服務進行援助。