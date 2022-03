她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

▲馬克賽特卡出外為病母買藥,卻慘被俄軍砲轟至死。(組圖/翻攝自推特、路透)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭女子馬克賽特卡(Valeriia Maksetska)最近在逃出基輔,出外為母親購買藥物的途中,不幸遇到了俄羅斯的坦克車隊,結果在路途中慘被砲轟而死,而同車的母親和司機也被砲火波及,當場死亡。

據《紐約郵報》報導,美國國際開發署(USAID)署長鮑爾(Samantha Power)在當地9日透露,在她手下工作的馬克賽特卡是一名訓練有素的烏克蘭醫務人員,在俄羅斯入侵烏克蘭後,馬克賽特卡決定留在基輔,幫助被俄軍圍困在基輔的烏克蘭人。

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner & brilliant, compassionate leader on building social cohesion & fighting disinformation.



She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW