　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄國悲慘現況曝！男子在UNIQLO「大灑幣」諷刺貶值　竟沒人願意撿

▲▼俄羅斯男子在一間百貨公司樓上大灑盧布。（圖／翻攝自Instagram@moscowmap）

▲俄羅斯男子在一間百貨公司樓上大灑盧布。（圖／翻攝自Instagram@moscowmap）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁揮兵入侵烏克蘭，不僅烏克蘭飽受戰火摧殘、人民顛沛流離，俄羅斯也因接連遭受美國、歐盟為首的西方社會施以經濟制裁，而導致盧布陷入瘋狂貶值的窘境，一名俄籍男子乾脆在百貨公司樓上「大灑幣」，諷刺盧布貶值像廢紙，不過現場竟然幾乎沒人願意撿鈔票。

綜合外媒報導，俄羅斯首都莫斯科航空園（Aviapark）購物中心出現一名男子跑到UNIQLO店面樓上，當著樓下的人潮蜂狂丟灑盧布鈔票，當地網媒《Мослента》分享一段在Instagram上流傳、長達4秒多鐘的影片，只見樓下的顧客雖然看到從天而降的紙鈔，卻看似早已「見怪不怪」，根本沒人願意花時間伸手撿紙鈔。

只有1、2名顧客出自於好奇心驅使，才撿起1、2張紙鈔。

對此，網友們在Insatgram專頁「莫斯科地圖」（moscowmap）所發佈的該段影片底下留言道，「唉～我總是在錯誤的時間、錯誤的地點，錯過對的人」、「我想我們很快就能做到」、「他一定是選一個與眾不同的日子」、「他是那一個，總是在留言裡說『自己沒錢可以花』的百萬富翁嗎」、「是在拍綜藝節目嗎」、「誰知道下一筆錢，會在哪時候灑呢」。

不過其實，自從俄羅斯全面攻擊烏克蘭以後，包括蘋果、微軟、麥當勞在內的多數知名企業都宣布撤出俄羅斯市場、或是關閉在俄羅斯的店面與停止相關服務，在盧布兌換美元貶值至少50%以後，民眾瘋狂搶購、囤積物資，國內物價急遽飆漲。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）就坦言，西方針對俄羅斯的經濟、金融制裁，以對俄羅斯造成「毀滅性衝擊」，不僅當地政府禁止民眾兌換外幣，在盧布價值暴跌、股市關閉等情況下，更造成俄羅斯慘遭國際金融市場孤立，由於在外資產遭到凍結，導致外匯儲備無法使用。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
徐媽「不肯見具俊曄」傳回南韓！　韓網一面倒力挺大S
我國賑濟烏克蘭　他1人就捐出2831萬
台南抽出輕豪宅2名得主！　加油、家樂福消費獲獎
北捷手扶梯突失速下滑！　30人摔成一團
學生都討厭！　中一中女師8年前就遭學生列「不適任4缺失」
快訊／國1防疫遊覽車追撞6車！　5乘客急送防疫旅館

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍砲擊基輔近郊　冷凍倉儲「恐怖大火」畫面曝！建築全燒毀

不斷更新／俄軍距基輔僅25km！　俄國防部：已摧毀烏3500軍事設施

北韓最快半年重啟核試！「5個跡象」曝兩韓決裂　文在寅卸任前崩潰

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍備設施

她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

俄國悲慘現況曝！男子在UNIQLO「大灑幣」諷刺貶值　竟沒人願意撿

烏俄戰事膠著！北約14日派3萬兵力赴挪威演習　離俄羅斯僅數百公里

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘丟了　義大利港口遭扣押影片曝

車諾比已被斷電2日！僅靠「柴油發電機」維持電力　烏二度派人搶修

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

俄軍砲擊基輔近郊　冷凍倉儲「恐怖大火」畫面曝！建築全燒毀

不斷更新／俄軍距基輔僅25km！　俄國防部：已摧毀烏3500軍事設施

北韓最快半年重啟核試！「5個跡象」曝兩韓決裂　文在寅卸任前崩潰

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍備設施

她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

俄國悲慘現況曝！男子在UNIQLO「大灑幣」諷刺貶值　竟沒人願意撿

烏俄戰事膠著！北約14日派3萬兵力赴挪威演習　離俄羅斯僅數百公里

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘丟了　義大利港口遭扣押影片曝

車諾比已被斷電2日！僅靠「柴油發電機」維持電力　烏二度派人搶修

311東日本大地震牽情誼　台南日本友好登上日媒

汐止清寒腳爛女住院19天病逝！　陪媽「心願」成空令人鼻酸

泡菜螺肉超開胃！台北主打「鹽麴料理」居酒屋　合鴨、魷魚太驚艷

胖橘炸雞店外打劫置物箱！　外送員焦急揮手笑翻網：牠來取餐的

彰基工地壓死怪手司機　家貧、無勞保...2稚女生活困苦待援

俄軍砲擊基輔近郊　冷凍倉儲「恐怖大火」畫面曝！建築全燒毀

開價一樣「屋齡差20年」選哪間？　網見1條件秒選老的：道理不變

大陸援港方艙醫院內部曝光！16天完工「提供1200個床位」

找不到適合3房中古屋！2寶媽「想妥協新屋2房」專家秒搖頭

春日橘紅季節限定　黃偉哲邀請民眾來將軍拔紅蘿蔔賞木棉慢活台南

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克

俄首富勸普丁：不要帶我們回到1917年

只講漂亮話誤戰情！普丁震怒軟禁2情報高官

俄指控烏孕婦造假　正妹女模孕肚卸貨了

烏克蘭停屍間爆滿！士兵屍疊屍停放雪地

即／俄國防部：已摧毀烏克蘭3500軍事設施

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

拜登：北約對打俄將是第三次世界大戰

俄軍前線陣腳亂！　第3名少將在烏克蘭陣亡

兒當俄軍轟炸家鄉　烏克蘭媽含淚致歉

更多熱門

相關新聞

北約14日派兵赴挪威演習　離俄僅數百公里

北約14日派兵赴挪威演習　離俄僅數百公里

隨著俄羅斯的侵烏行動邁入第17天，北約（NATO）宣布將在3月14日，派軍至挪威進行軍事演習，而這場演習預計將在4月1日結束。

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘遭扣押

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘遭扣押

車諾比已被斷電2日！　烏克蘭派人搶修

車諾比已被斷電2日！　烏克蘭派人搶修

德意志銀行改口！　俄羅斯業務「正在關閉中」

德意志銀行改口！　俄羅斯業務「正在關閉中」

兒當俄軍轟炸家鄉　烏克蘭媽含淚致歉

兒當俄軍轟炸家鄉　烏克蘭媽含淚致歉

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯普丁灑幣

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面