俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

▲「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織。(圖/翻攝自telegram)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭進入第17天,俄羅斯招募雇傭兵的消息時有所聞.俄羅斯最神秘的傭兵組織「瓦格納」(Wagner Group)現役成員就透露,他們有許多退役傭兵在過去幾周收到網路邀請,加入名為「烏克蘭野餐」的計畫,同時力邀有犯罪紀錄或沒護照的傭兵,而酬勞不如想像中的高,一個月的酬勞僅2100美元(台弊6萬0196元)。

Soldiers of the CAR army, prepared by PMC Wagner, declared their readiness to go to Ukraine to protect Donbass.#Ukraine #RUSSIA pic.twitter.com/92ioS7wCg0