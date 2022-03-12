　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

▲▼▲「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織。（圖／翻攝自telegram）

▲「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織。（圖／翻攝自telegram）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第17天，俄羅斯招募雇傭兵的消息時有所聞．俄羅斯最神秘的傭兵組織「瓦格納」（Wagner Group）現役成員就透露，他們有許多退役傭兵在過去幾周收到網路邀請，加入名為「烏克蘭野餐」的計畫，同時力邀有犯罪紀錄或沒護照的傭兵，而酬勞不如想像中的高，一個月的酬勞僅2100美元（台弊6萬0196元）。

根據BBC報導，「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織，據了解，在過去7年內就有至少1萬名傭兵與該集團簽約過。一名現役傭兵表示，在烏俄戰爭開始前幾星期，就有許多瓦格納的退役傭兵收到Telegram邀請，加入一個名為「烏克蘭野餐」的活動群組。

邀請訊息中，還呼籲許多有犯罪紀錄、欠債、沒護照或是被其他傭兵組織禁止的人申請加入。匿名現役傭兵表示，他們正在招募任何可能的新人，而這些新人也會被安排在俄羅斯軍事情報局（GRU）底下，並使用新的代號如「老鷹」取代瓦格納。

▲烏克蘭在戰死的俄軍身上找到瓦格納集團的軍牌。

匿名現役傭兵表示，由於招募條件放寬，集團內對於新招募的傭兵素質很不滿，現在這些新兵主要在俄羅斯南部緊鄰軍營的基地受訓。亞利桑那州立大學俄羅斯、歐亞和東歐研究教授朗多（Candace Rondeaux）指出，新兵改代稱的原因是，瓦格納先前在非洲面臨許多戰爭罪指控，目前這個名號已被玷汙。

現役傭兵表示，在俄羅斯對烏克蘭發動攻勢的前幾天，他被派往第二大城哈爾科夫，而他的小組在當地完成了一場任務，而他並未透露任務具體內容，「我們一個月的薪水是2100美元，任務結束後就回到俄羅斯。」

根據《美聯社》及俄媒，俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）11日透露，已收到逾1.6萬份來自中東國家的志願者，申請加入俄國支持的烏東武裝部隊助戰；總統普丁對此表示歡迎，已經批准派遣志願者入烏參戰。

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
徐媽「不肯見具俊曄」傳回南韓！　韓網一面倒力挺大S
我國賑濟烏克蘭　他1人就捐出2831萬
台南抽出輕豪宅2名得主！　加油、家樂福消費獲獎
北捷手扶梯突失速下滑！　30人摔成一團
學生都討厭！　中一中女師8年前就遭學生列「不適任4缺失」
快訊／國1防疫遊覽車追撞6車！　5乘客急送防疫旅館

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍砲擊基輔近郊　冷凍倉儲「恐怖大火」畫面曝！建築全燒毀

不斷更新／俄軍距基輔僅25km！　俄國防部：已摧毀烏3500軍事設施

北韓最快半年重啟核試！「5個跡象」曝兩韓決裂　文在寅卸任前崩潰

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍備設施

她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

俄國悲慘現況曝！男子在UNIQLO「大灑幣」諷刺貶值　竟沒人願意撿

烏俄戰事膠著！北約14日派3萬兵力赴挪威演習　離俄羅斯僅數百公里

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘丟了　義大利港口遭扣押影片曝

車諾比已被斷電2日！僅靠「柴油發電機」維持電力　烏二度派人搶修

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

俄軍砲擊基輔近郊　冷凍倉儲「恐怖大火」畫面曝！建築全燒毀

不斷更新／俄軍距基輔僅25km！　俄國防部：已摧毀烏3500軍事設施

北韓最快半年重啟核試！「5個跡象」曝兩韓決裂　文在寅卸任前崩潰

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍備設施

她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

俄羅斯招募傭兵到「烏克蘭野餐」　月薪僅6萬！力邀犯罪者加入

俄國悲慘現況曝！男子在UNIQLO「大灑幣」諷刺貶值　竟沒人願意撿

烏俄戰事膠著！北約14日派3萬兵力赴挪威演習　離俄羅斯僅數百公里

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘丟了　義大利港口遭扣押影片曝

車諾比已被斷電2日！僅靠「柴油發電機」維持電力　烏二度派人搶修

311東日本大地震牽情誼　台南日本友好登上日媒

汐止清寒腳爛女住院19天病逝！　陪媽「心願」成空令人鼻酸

泡菜螺肉超開胃！台北主打「鹽麴料理」居酒屋　合鴨、魷魚太驚艷

胖橘炸雞店外打劫置物箱！　外送員焦急揮手笑翻網：牠來取餐的

彰基工地壓死怪手司機　家貧、無勞保...2稚女生活困苦待援

俄軍砲擊基輔近郊　冷凍倉儲「恐怖大火」畫面曝！建築全燒毀

開價一樣「屋齡差20年」選哪間？　網見1條件秒選老的：道理不變

大陸援港方艙醫院內部曝光！16天完工「提供1200個床位」

找不到適合3房中古屋！2寶媽「想妥協新屋2房」專家秒搖頭

春日橘紅季節限定　黃偉哲邀請民眾來將軍拔紅蘿蔔賞木棉慢活台南

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克

俄首富勸普丁：不要帶我們回到1917年

只講漂亮話誤戰情！普丁震怒軟禁2情報高官

俄指控烏孕婦造假　正妹女模孕肚卸貨了

烏克蘭停屍間爆滿！士兵屍疊屍停放雪地

即／俄國防部：已摧毀烏克蘭3500軍事設施

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

拜登：北約對打俄將是第三次世界大戰

俄軍前線陣腳亂！　第3名少將在烏克蘭陣亡

兒當俄軍轟炸家鄉　烏克蘭媽含淚致歉

更多熱門

相關新聞

俄男瘋狂大灑幣！鈔票多到「沒人想撿」

俄男瘋狂大灑幣！鈔票多到「沒人想撿」

俄羅斯總統普丁揮兵入侵烏克蘭，不僅烏克蘭飽受戰火摧殘、人民顛沛流離，俄羅斯也因接連遭受美國、歐盟為首的西方社會施以經濟制裁，而導致盧布陷入瘋狂貶值的窘境，一名俄籍男子乾脆在百貨公司樓上「大灑幣」，諷刺盧布貶值像廢紙，不過現場竟然幾乎沒人願意撿鈔票。

北約14日派兵赴挪威演習　離俄僅數百公里

北約14日派兵赴挪威演習　離俄僅數百公里

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘遭扣押

俄化肥大王「164億豪華遊艇」慘遭扣押

車諾比已被斷電2日！　烏克蘭派人搶修

車諾比已被斷電2日！　烏克蘭派人搶修

德意志銀行改口！　俄羅斯業務「正在關閉中」

德意志銀行改口！　俄羅斯業務「正在關閉中」

關鍵字：

烏俄衝突烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武傭兵

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面