　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍入侵烏克蘭第16天！恐找白俄、敘利亞助陣　烏國大城慘遭包圍

▲▼俄軍11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓/莫斯科11日綜合外電報導

儘管俄羅斯最近幾天沒奪下更多烏克蘭的主要城市，但持續進逼小型城鎮並構築對大城的包圍。美戰研智庫稱俄軍可能拉白俄羅斯參戰、找敘利亞傭兵填補戰損。

「紐約時報」指出，即便俄軍猛烈空襲一些主要城鎮重創平民地帶，烏克蘭部隊仍能屢屢擊退俄軍，且不時襲擾俄軍補給線，主要大城外的前線也都能守住。

● 北面戰線 俄持續對烏國大城加壓
不過俄軍慢慢包圍主要城鎮，還是讓烏克蘭民眾因缺乏水、電而壓力備增。隨俄軍在主要城鎮外圍逐漸鞏固戰術位置，烏軍仍處於被動的守勢，且有被孤立之虞。

基輔北側重要據點切爾尼戈夫（Chernihiv），俄軍在入侵之初選擇繞過，但市長艾楚申科（Vladyslav Atroshenko）9日在社媒貼文稱全市已遭包圍。

俄軍幾天前已控制基輔西北外緣的布查鎮（Bucha），進一步往南包圍基輔；俄軍另從基輔東側接近，網路上不乏俄軍戰車縱隊在基輔東郊12公里的羅伐利（Brovary）與烏軍激戰的影片。

● 南面戰線 俄直逼烏國中部兵臨第2大核電廠
俄軍在南面戰線仍居上風，持續進攻烏克蘭南部戰略要地尼古拉耶夫（Mykolaiv），打算從當地東側進行包圍。

部分南面俄軍甚至推進至烏國中部的亞歷山德里夫卡（Oleksandrivka），已離烏國第2大電廠「南烏克蘭核電廠」（South Ukraine Nuclear Power Plant）不遠。最大的札波羅熱核電廠上週已淪俄軍手裡。
烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol）仍遭俄軍重重包圍及持續猛轟，來自頓巴斯（Donbas）地區的親俄民兵聲稱控制住一條馬立波的對外高速公路，進一步切斷當地聯外道路。

俄軍也有正於克里米亞北部集結部隊的跡象，可能是為進攻南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）準備。

● 東面戰線 俄軍快將切斷烏國東北部
在東面與東北部，俄軍除試圖包圍烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv），兵鋒也持續往南，極可能是要和從頓巴斯向西移動的部隊會師，如此將可整個切斷烏國東北部地區。

俄軍已在攻擊東北部城鎮伊久姆（Izium），而在哈爾科夫與伊久姆間的幾個小鎮也都遭俄軍砲擊。

華盛頓戰爭研究所（ISW）的最新戰況分析指出，過去24小時俄軍在基輔周圍的行動基本上停滯不前，俄軍再次暫停以整補和整編前線部隊，也沒有在烏克蘭東北部獲得任何新土地。

除西方有志願者協助烏克蘭作戰外，俄國也出現讓外國志願軍來助戰的想法。俄國總統蒲亭昨天在聯邦安全會議指示，若有人自願想來幫助烏東頓巴斯的俄裔居民，俄方應予歡迎並協助他們抵達戰區。俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）也在會中指出，收到超過1.6萬份來自中東的申請書。

ISW指出，克里姆林宮很可能拉白俄羅斯參戰、找敘利亞傭兵強化作戰力量，並透過號召個人助戰等，填補俄軍戰損。

● 俄控烏國極端分子炸科研大樓 恐50人陪葬
俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，俄國國防官員米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）今天表示，烏國東南重要港市馬立波已變孤城，全部聯外橋梁與道路被毀，主要道路還被市內的烏國極端分子埋設地雷，街道上到處有槍手無差別開火，以致居民被迫留下成為人肉盾牌。

米茲殷塞夫還說，烏克蘭的國土防衛軍炸毀哈爾科夫一間物理技術研究所大樓，「國土防衛軍裡的極端民兵為銷毀研究，炸毀學術街（Akademicheskaya Street）上的物理技術大樓，多達50名機構雇員恐消失於瓦礫堆下」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
具俊曄台北隔離看這本書！放大書名懂了「對大S滿滿的愛」
貪污太嚴重！　俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克
「被罵是共同回憶！」中一中師抓狂　校友見熟面孔秒懂了
具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！　癱瘓拼8次試管
快訊／中一中師生互嗆！　校方回應了
衛生紙丟馬桶易塞住「日本人問號」　他轟台人迷思
「還在牽亡魂！」中一中師大暴走　3分鐘互嗆對話曝光
快訊／拜登簽了！　禁行政部門不正確標示台灣領土

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／澤倫斯基：烏俄戰爭已經達「戰略轉捩點」

俄軍入侵烏克蘭第16天！恐找白俄、敘利亞助陣　烏國大城慘遭包圍

住宅區被轟滿彈坑！俄軍空襲衛星照曝光　公路塞滿車急逃出城

南韓新冠單日暴增38萬例！準總統政見承諾：室外可「脫下口罩」

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

俄怒批「烏受傷孕婦」全是演的　正妹女模IG曝光！孕肚卸貨揭現況

貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克　烏官員開酸：謝囉

俄烏衝突刺激武器需求！美國防部擬組新團隊　負責向烏與盟國銷售

俄羅斯侵烏困難重重　法國軍方發言人曝「俄軍2件事」出問題

只講漂亮話誤戰情！普丁震怒「軟禁2情報高官」：戰事不利都你害的

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

不斷更新／澤倫斯基：烏俄戰爭已經達「戰略轉捩點」

俄軍入侵烏克蘭第16天！恐找白俄、敘利亞助陣　烏國大城慘遭包圍

住宅區被轟滿彈坑！俄軍空襲衛星照曝光　公路塞滿車急逃出城

南韓新冠單日暴增38萬例！準總統政見承諾：室外可「脫下口罩」

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

俄怒批「烏受傷孕婦」全是演的　正妹女模IG曝光！孕肚卸貨揭現況

貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克　烏官員開酸：謝囉

俄烏衝突刺激武器需求！美國防部擬組新團隊　負責向烏與盟國銷售

俄羅斯侵烏困難重重　法國軍方發言人曝「俄軍2件事」出問題

只講漂亮話誤戰情！普丁震怒「軟禁2情報高官」：戰事不利都你害的

女兒幼稚園哭鬧「喊回家找可樂雪碧」　媽被老師訓斥一頓尷尬了

賣場見「安全帽掛餅乾貨架」　他納悶幹嘛用？內行人解答

季芹兒突淚訴：為什麼姊姊都有？驚覺「育兒一失誤」自責：那會變陰影

具俊曄台北隔離看書！放大書名懂了「隱藏對大S滿滿的愛」

偷開公車趴趴走沿路一直撞　桃園客運怒告求償...無聊男下場曝

保單越多保障越高？　保經公會廖世昌破迷思：「這類型」不必多買

上海疫情升溫　迪士尼樂園宣布「憑陰性證明入園」

羅德最速167洋投身高206　佐佐木朗希笑言：我像小孩

成龍親切摟肩！正妹空姐樂曝「被要地址電話」　網質疑他用意炸了

桃機昨「無預警停電」　蔣萬安轟：蘇貞昌負責

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

俄首富勸普丁：不要帶我們回到1917年

只講漂亮話誤戰情！普丁震怒軟禁2情報高官

烏克蘭停屍間爆滿！士兵屍疊屍停放雪地

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

俄軍前線陣腳亂！　第3名少將在烏克蘭陣亡

俄羅斯人為何瘋麥當勞？曝關鍵2原因

拜登：北約對打俄將是第三次世界大戰

俄首度拘捕烏官員　南部市長遭軍隊押走

俄軍恐濫殺平民！前情報員警告普丁誤判後果

俄指控烏孕婦造假　正妹女模孕肚卸貨了

俄羅斯入侵　澤倫斯基：讓有意侵略鄰國者看到發動戰爭後果

更多熱門

相關新聞

即／澤倫斯基：戰爭已達戰略轉捩點

即／澤倫斯基：戰爭已達戰略轉捩點

烏俄戰爭開打至今已進入第17天，俄軍連續封鎖轟炸東南部城市馬立波（Mariupol）12天，造成至少1582名百姓死亡。美國總統拜登再次強調，不會派兵到烏克蘭，因為北約（NATO）若與俄羅斯直接對抗就會是第三次世界大戰；拜登也宣布，取消俄羅斯的「貿易最惠國待遇」，也就是「中止常規貿易關係」，同時呼籲G7集團、歐盟也應該一起加入相同的制裁行動。

住宅區被轟滿彈坑　俄軍空襲衛星照曝光

住宅區被轟滿彈坑　俄軍空襲衛星照曝光

俄指控烏孕婦造假　正妹女模孕肚卸貨了

俄指控烏孕婦造假　正妹女模孕肚卸貨了

貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克

貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克

美國防部擬組「新團隊」！提供烏與盟國武器

美國防部擬組「新團隊」！提供烏與盟國武器

關鍵字：

國際焦點國際軍武俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

「建議裝電子門鎖嗎？」竟一片推：回不去

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面