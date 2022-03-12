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拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

▲▼美國總統拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國總統拜登周五（11日）正式簽署2022財政年度支出法案生效。法案禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖；並將撥款提供烏克蘭人道與軍事援助。

在聯邦眾議院與參議院分別於9日與10日通過2022財政年度綜合支出法案並送交白宮後，拜登（Joe Biden）今天火速簽署，以避免聯邦政府停擺命運。美國聯邦政府資金將在今天午夜到期。

這份法案龐大且包山包海、總額達到1.5兆美元（約新台幣42.9兆元）。法案在國務院撥款部分，囊括一項去年7月由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等提出的友台條文微修版，禁止美國行政部門製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土、社經體系與台灣當局所管理島嶼的地圖。

條文原先版本明確禁止地圖把台灣畫成中國一部分，去年7月28日被納入「2022財政年度國務院、對外行動和相關計畫撥款法案」，當時獲眾院以217票贊成、212票反對通過。

帝芬尼當時在眾議院表示，自1970年代開始，美國「一中政策」認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張，這項「不誠實政策」應被摒棄。他所提出的條文雖無法改變這項政策，但至少能要求美方使用「誠實地圖」。

除了含括友台條款外，法案也通過一筆經費，向飽受戰事蹂躪的烏克蘭提供136億美元金援，為難民提供援助、供應武器與支持東歐的北大西洋公約組織（NATO）盟國。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天在參院通過法案後的聲明中表示，這項援助也將撥出數十億美元在軍事支援上，轉移標鎗（Javelin）與刺針（Stinger）飛彈等武以強化北約，並增強對抗俄羅斯惡意網路戰上的防禦能力。

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