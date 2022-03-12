被俘俄兵打給媽媽　竟發現「自己戰死」喪禮將至！回家等著被槍決

▲烏克蘭當局先前公布一名俄羅斯被俘士兵打電話回家後，哭著和母親通話的影片。（圖／翻攝自Telegram）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯士兵在烏克蘭被俘後，被允許打電話回家。烏克蘭首都基輔日前舉行一場記者會，其中一名被俘俄軍表示，他在與父母的通話中得知，俄羅斯已經認定他戰死，甚至連喪禮都安排妥當，如果交換戰俘後被送回俄國，他將被行刑隊槍決。不過，俄羅斯當局並未證實此言論。

▲疑似被俘的俄羅斯士兵，喝著烏克蘭民眾給的熱茶，還借手機和媽媽視訊到落淚。（圖／翻攝自推特／@ChristopherJM）

《每日星報》引述英國《每日電訊報》指出，周二（8日）在基輔舉行的一場記者會上，一名來自俄軍第二機動步槍師的被俘士兵表示，烏克蘭軍方允許他打電話回家，但父母卻在通話中告訴他，他的「喪禮」已經安排好了，「在俄羅斯，我們（被俘軍人）已經被視為死亡了。」這名俄國士兵還說，「如果我們被交換（戰俘），我們就會被自己人開槍打死。」

另一名被俘的俄羅斯士兵陳述，2月24日位於烏克蘭第二大城哈爾科夫的俄軍被下令向平民開火，他隊上的中尉在試圖拯救一名婦女和她母親之際，卻遭到戰友開槍擊斃。

▲被俘俄兵向家鄉人民喊話，軍隊正在殘殺烏克蘭平民和嬰兒，「這一切都是俄羅斯的錯」。（圖／截自烏克蘭國家安全局公布影片）

《每日星報》指出，烏克蘭政府為俄羅斯軍人的父母開通了一條熱線電話，讓家屬能夠藉此查明他們的兒子是否戰死，或在被俘人員的名單之中，並允許被俘士兵打電話回家。

據報導，烏克蘭東部馬力波市（Mariupol）遭俄軍包圍，儘管停火協議承諾該市開放人道走廊，供平民撤離，但烏克蘭官員聲稱9日俄國軍機轟炸當地一家婦幼醫院，一名分娩中的婦女受傷，還有孩子被埋在廢墟中。烏克蘭外交部發布一段影片顯示，3層樓高的醫院窗戶全數破裂。

烏克蘭總統澤倫斯基指責俄方實施種族滅絕，「這是什麼樣的國家？俄羅斯聯邦竟會害怕醫院，怕婦產科醫院，怕到要摧毀它們？」

對此，俄羅斯方面則反駁稱這是「假新聞」，俄軍也指責烏克蘭當局與內部的「新納粹」主義者，對撤離民眾加以阻攔，不讓平民離開。

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