貪污太嚴重！俄軍穿紙防彈衣、用蛋盒填充坦克　烏官員開酸：謝囉

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄膠著的戰爭已邁入第17天，雙方至今還未能分出勝負，但烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）局長諾維科夫10日卻寫了封信，對俄羅斯國防部長紹伊古表示感謝，還「讚揚他為確保俄軍高度腐敗所做的努力」，令人嘖嘖稱奇。原來，烏克蘭在俄軍遺留的軍備中發現，俄軍的防彈衣和坦克填充物是用紙板或蛋盒所製，讓俄軍戰鬥力大減。

綜合外媒報導，諾維科夫（Oleksandr Novikov）10日透過NACP官網，公開發布給俄羅斯聯邦國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的致謝信，語帶嘲諷地感謝俄國國防部貪污「貪到軍備上」，導致俄羅斯用於攻擊烏克蘭的軍備在兩國開戰前就已經被盜，因此烏克蘭不費吹灰之力，就能輕易擋住俄軍的攻勢。

▲烏克蘭發現，俄軍的軍備很差，有些甚至只是用紙板或蛋盒所製，讓俄軍戰鬥力大減，下同。（圖／翻攝自NACP官網）

諾維科夫也公開他們尋獲的俄軍軍備照片，聲稱烏克蘭軍方發現，俄羅斯坦克T-72和T-80的保護層是用紙蛋盒製成的，而俄羅斯軍隊防彈衣裡裝的並不是裝甲板，而是一層薄薄的紙板，因此烏克蘭只要用常規的小武器，就能輕易打穿俄軍的「紙板防彈衣」。烏克蘭也發現，俄軍的軍用口糧早在2015年就已過期，因此缺乏食物的俄軍必須放下武器，向烏克蘭民眾乞食。

另外，烏克蘭也嘲諷俄羅斯毫無對戰經驗，因為俄軍用來運送士兵的ZIL-130軍用卡車，居然是明亮的海藍色，上面也未有任何覆蓋物，導致這輛卡車迅速成為亮眼的目標，「我們感謝俄軍為我們送來活靶子，讓烏克蘭的士兵可以有效地接受針對輕型目標的現代武器操作訓練」。

▲俄軍運送士兵的軍用卡車居然是明亮的海藍色，導致卡車迅速成為亮眼的目標。（圖／翻攝自NACP官網）

諾維科夫也趁機向俄軍喊話，要他們重視個人利益、拯救自己的性命，而不是聽從指揮官的命令，到「烏克蘭境內的移動式火葬場」送命，「我們呼籲穿越烏克蘭邊境的俄羅斯軍人，立刻到最近的定居點、遠離軍事設備、保持安全距離，並放下武器，同時為不經護照檢查就越境的行為向烏克蘭請求寬恕，然後等待烏克蘭軍隊的到來。我們會允許你們給媽媽打電話，然後回家」。

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