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俄怒批「烏受傷孕婦」全是演的　正妹女模IG曝光！孕肚卸貨揭現況

▲烏克蘭模特兒Mariana Vishegirskaya 。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭女模瑪麗安娜（Mariana Vishegirskaya）的受傷照被俄方指控造假，但烏克蘭方面表示，她現已順利分娩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭東部馬力波（Mariupol）日前傳出一家婦幼醫院遭俄軍空襲，一名受傷孕婦臉上沾著血跡，走出廢墟的照片透過西方媒體迅速廣傳。俄羅斯方面指控這名孕婦其實是由知名模特兒、美妝部落客瑪麗安娜（Mariana Vishegirskaya）所扮演。然而，烏克蘭駐聯合國大使11日表示，瑪麗安娜已順利產下一名女兒。

▲瑪麗安娜先前發文，讓粉絲留言猜測寶寶的性別。（圖／翻攝自Instagram／gixie_beauty）

▲瑪麗安娜先前發文，讓粉絲留言猜測寶寶的性別。（圖／翻攝自Instagram／gixie_beauty）

亞速海北岸城市馬力波是戰略要地，先前西方媒體指出，俄軍空襲砲彈擊中當地一家婦幼醫院，造成3人喪命。當時一名受傷孕婦臉上沾著血，扛著行囊，走下碎石遍布的醫院階梯的現場照片迅速廣傳，引發大眾批評俄軍違反人道主義。俄方駐英大使館隨後在推特指控，這是烏克蘭精心策劃的假新聞，稱受傷孕婦是由馬力波的美妝網紅瑪麗安娜所扮演的。

▲▼馬力波。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯方面認為，這張拍攝於馬力波的照片中，躺在擔架上的孕婦也是瑪麗安娜所扮演，但是英媒認為兩名女子長相並不相似。（圖／達志影像／美聯社）

俄方還指控，在其他現場照片中也能見到瑪麗安娜一會兒走下樓梯，一會兒站在街上，一會兒又變成擔架上的受害者。不過，英媒BBC的假新聞追蹤小組發現另一名孕婦與瑪麗安娜的長相並不相似。另外，瑪麗安娜住在土耳其的姪女告訴當地媒體，在遇襲的隔天，瑪麗安娜已順利分娩，生下一名新生女嬰。

烏克蘭大使謝爾蓋（Sergiy Kyslytsya）在聯合國發表談話時，公布了瑪麗安娜和她剛出生的女兒維羅妮卡（Veronika）的家庭合照，猛烈地抨擊俄羅斯，「無論俄羅斯對於她、她的家庭和這件事說了什麼謊言，她叫維羅妮卡，這是她和她的父親。」

報導補充，推特官方先前已經刪除俄羅斯駐英大使館的推文，稱文章違反了「與否認暴力事件有關」的規範。許多網路科技公司已經開始封鎖俄羅斯官媒帳號，試圖對抗假新聞，Google旗下的YouTube平台11日宣布，將在全球範圍內封鎖俄羅斯國家出資的相關媒體頻道。此前，包含《今日俄羅斯》（RT）、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）的YouTube頻道已在歐洲遭到封鎖。

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