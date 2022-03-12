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南韓新冠單日暴增38萬例！準總統政見承諾：室外可「脫下口罩」

▲▼南韓新冠疫情居高不下，民眾於10日前往首爾蠶室綜合運動場參加男團BTS自疫情以後的首場現場演唱會。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情居高不下，民眾於10日前往首爾蠶室綜合運動場參加男團BTS自疫情以後的首場現場演唱會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情居高不下，連日以來新增2、30多萬例，今（12）日更是通報新增38萬例，創下疫情以來的新紀錄。南韓防疫當局日前表示，從21日起國外入境旅客將免除現行的7天隔離，而入境前至入境後的6、7天以內，篩檢方式則由PCR改為快篩。

根據《韓聯社》報導，南韓今（12）日上午9時30分通報新增38萬3665起病例，再度創下疫情持續2年多以來的新高紀錄，其中境內感染為38萬3590例、境外移入為75例；重症患者為1066人；新增269例死亡，為疫情以來新高。目前南韓共累計620萬6277例確診、1萬144例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增21萬2113例，占全國新增感染人數比率為55.3%（首爾為8萬437例、京畿道為10萬7941例、仁川為2萬3735例）；釜山新增3萬1967例；慶尚南道新增2萬4279例；忠清南道新增1萬3642例；慶尚北道新增1萬3558例；大邱新增1萬3414例；全羅北道新增1萬833例；全羅南道新增1萬214例；忠清北道新增9871例；江原道新增9433例；蔚山新增9100例；光州新增8948例；大田新增8515例；濟州島新增5191例；世宗新增2512例。

另外，根據韓媒《YTN》，南韓第20屆總統當選人尹錫悅曾在政見中承諾，上任後擬推動鬆綁防疫政策，包括在室外可以「脫下口罩」、免除室外須強制戴口罩的義務，不過是否實施該政策，仍得視疫情來做彈性調整。

對此，順天鄉大學首爾醫院家庭醫學科教授柳炳旭（우병욱，音譯）表示，目前南韓國內的新冠疫情已達巔峰，未來確診人數將會一路往下降，4月中旬預估可逐漸下降到日增5至10萬例，之後突然「劇烈下降」，而該時間點可望落在5月初，剛好符合尹錫悅就職總統（5月10日）的時間點。

►南韓21日起「完整接種疫苗」　入境免隔離

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