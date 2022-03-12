只講漂亮話誤戰情！普丁震怒「軟禁2情報高官」：戰事不利都你害的

▲情報官員因只告訴普丁漂亮話，導致戰事不利，因此普丁憤怒下令將2人軟禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯攻烏已過17天卻遲遲未拿下烏克蘭，讓總統普丁大動肝火。知情人士透露，普丁將戰事不順一事歸咎於情報失誤，認為俄羅斯聯邦安全局（FSB）負責行動情報與國際關係的第5處處長貝塞達（Sergey Beseda），與其助手博爾尤赫（Anatoly Bolyukh）一起隱瞞了「普丁不想聽的話」，導致軍情被誤，於是下令將2人軟禁。

綜合外媒報導，俄羅斯情報機構作者索爾達托夫（Andrey Soldatov）表示，在普丁出任總統前，他曾是FSB的負責人之一，因此他對FSB的情報相當有信心。在普丁決定攻打烏克蘭前，FSB曾向他保證，烏克蘭軍隊在俄國兵臨城下之時，頂多只會進行「象徵性抵抗」，因為烏克蘭人也渴望推翻現任政府，因此普丁才在2月24日公開向烏克蘭宣戰。

據稱，FSB向普丁提供的情報表明，烏克蘭人都很軟弱，國內處處充斥著新納粹組織，因此只要烏克蘭一受到攻擊，人們很快就會丟下兵器棄守城池。然而事實卻明顯可見，在面對俄國的攻擊時，烏克蘭士兵頑強防守、激烈抵抗，導致烏俄戰爭陷入膠著，還造成了重大損失，迫使俄軍必須殘酷圍城，不過相關戰術的收效甚微。

與此同時，烏克蘭的人民都團結一致地支持政府，並擁戴堅守基輔的總統澤倫斯基，還群起圍攻俄軍的坦克、破壞軍備。早前，烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼諾夫（Oleksiy Danilov）曾表示，莫斯科自開戰後，「大概有8個將軍因未達成任務而被開除，我們清楚俄羅斯聯邦的狀況，我敢說他們頗為絕望」。

針對FBS的情報落差情況，俄羅斯安全事務專家索爾達托夫則說，可能有幹員拿到的是正確情報，但擔心告訴普丁他不想聽的話太冒險，才會修改報告內容。這個糟糕的決定讓俄羅斯在戰爭中的傷亡情況遠高於預期。儘管目前俄軍並未釋出死傷士兵的真實數字，不過烏克蘭認為，俄羅斯在2週內共有1.2萬名士兵戰死。

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