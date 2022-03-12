尹錫悅宣布「搬出青瓦台」！大膽遷移總統辦公室　高樓遮蔽易遭暗殺

▲尹錫悅承諾，當選後將全面開放青瓦台、同時遷移總統辦公室至光化門政府首爾廳舍。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第20屆總統當選人尹錫悅曾在選前承諾，為了終結青瓦台「宮廷式」的獨占型權威政治生態，並更貼近民眾、內閣，有效「與民溝通」，在當選後至5月就任前將全面推動遷移總統辦公室，除了向全民開放青瓦台本館、官邸，更計畫將總統辦公室遷移至光化門廣場前的政府首爾廳舍，不過外界卻擔憂在警力防護上恐怕容易產生問題、周遭被高樓遮蔽使總統暗殺行動更加容易，移動路徑也會變更無效率。

根據《韓聯社》，儘管南韓現任總統文在寅過去曾有意推動將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門，然而因難以在該處尋找類似的空間作為腹地，最後只能作罷；不過尹錫悅承諾，未來將會向全民開放青瓦台本館、官邸等空間，僅保留用來召開國家安全緊急保障會議（NSC）的「地下防空洞」國家危機管理中心。

據悉，目前南韓青瓦台僅向事先申請參觀的民眾開放，開放空間為春秋館、直升機飛行場、本館前的草地廣場等做為學習用途。

青瓦臺為各自獨立的空間，過去在警力防護工作上分為3線，分別是總統周邊警護（1線）、建築物警護（2線）、外圍防護（3線），分別交由隸屬警察青瓦台專案組織的青瓦台101團、202團；然而未來若遷移總統辦公室，勢必會造成其與官邸互相分離，而總統辦公室若遷移至建築物、人潮聚集的光化門政府首爾廳舍，責警力防護制度上勢必出現變化。

▼南韓第20屆總統當選人尹錫悅。（圖／達志影像）

▲ 南韓政府首爾廳舍。（圖／達志影像）

由於光化門廣場是首爾的代表景點、世宗大路又是重要的交通幹道，加上公民團體時常聚集光化門前示威抗議，造成政府首爾廳舍在警力防備上的困難，而該處高層大樓雲集，若反對勢力選擇從高樓「槍（暗）殺總統」，當局恐怕難以進行事前防護工作，不僅外館須取得能夠防彈的設施；甚至得需要供2架專用直升機同時起降的停機坪，以及避難用防空洞。

而且，政府首爾廳舍緊鄰美國駐韓大使館、日本駐韓大使館，若總統與幕僚高層要在該處討論事關國家存亡的外交、國防安全等議題，恐怕難以保密。

另外，官邸與總統辦公室、迎賓館等四散各處，在總統動線安排上恐怕失去原有效率。

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