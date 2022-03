不斷更新／法德俄三方通話結束　普丁似乎沒有要結束戰爭

▲烏克蘭首都基輔。(圖/路透)

記者葉睿涵、張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭開打至今已進入第17天,俄軍連續封鎖轟炸東南部城市馬立波(Mariupol)12天,造成至少1582名百姓死亡。美國總統拜登再次強調,不會派兵到烏克蘭,因為北約(NATO)若與俄羅斯直接對抗就會是第三次世界大戰;拜登也宣布,取消俄羅斯的「貿易最惠國待遇」,也就是「中止常規貿易關係」,同時呼籲G7集團、歐盟也應該一起加入相同的制裁行動。

【2350更新】



法國官員透露,法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、俄羅斯總統普丁三方通話結束,普丁似乎沒有要結束戰爭。

【2340更新】

根據英國媒體天空新聞台(Sky News)報導俄羅斯佔領軍計劃在烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson),舉行「偽公投」,以建立一個分離地區。

此舉尚未得到俄羅斯的證實,但赫爾松市議會副主席在社群媒體上表示「(共和國)的建立將把我們地區變成一個沒有生命或未來的絕望的洞」。

港口城市赫爾松是一個重要的造船中心,但它是烏克蘭最早在戰爭初期淪為俄羅斯佔領的地區之一。烏克蘭抗議者繼續抗議俄軍佔領。

【1850更新】

根據CNN報導,在基輔以北約 100 公里處的切爾尼戈夫(Chernihiv)的一處地標性的酒店,遭到俄軍炸毀。

基輔以南約30公里的瓦西里基夫(Vasylkiv)的軍用機場遭到轟炸,包括跑道被炸毀,彈藥庫與油料庫也因為被擊中而引爆。

【1750更新】

根據CNN報導,烏克蘭南部大城馬力波遭圍困11天,有將近1600人喪生,許多地區斷水斷電,無國界醫生組織則說,馬力波的情況相當嚴峻,許多家庭都沒有充足的水、食物和藥品。目前政府已開闢一條人到走廊,救援車隊準備向該市運送超過90噸的糧食和藥品。

▲烏克蘭南部大城馬力波遭圍困11天。(圖/路透)

【1710更新】

據法新社最新消息,烏克蘭方面表示,遭俄羅斯軍隊包圍的南部城市馬力波(Mariupol)一座容納約80名平民的清真寺遭到砲擊,目前死傷人數不明。

俄羅斯持續在烏克蘭開火。烏克蘭內政部12日凌晨表示,位於基輔東部郊區的村莊遭遇俄羅斯軍隊砲擊,一處冷凍貨物倉庫起火燃燒,但目前尚未傳出任何人員的傷亡消息。

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP