不斷更新／法德俄三方通話結束　普丁似乎沒有要結束戰爭

▲烏克蘭首都基輔。（圖／路透）

記者葉睿涵、張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打至今已進入第17天，俄軍連續封鎖轟炸東南部城市馬立波（Mariupol）12天，造成至少1582名百姓死亡。美國總統拜登再次強調，不會派兵到烏克蘭，因為北約（NATO）若與俄羅斯直接對抗就會是第三次世界大戰；拜登也宣布，取消俄羅斯的「貿易最惠國待遇」，也就是「中止常規貿易關係」，同時呼籲G7集團、歐盟也應該一起加入相同的制裁行動。

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法國官員透露，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、俄羅斯總統普丁三方通話結束，普丁似乎沒有要結束戰爭。

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根據英國媒體天空新聞台（Sky News）報導俄羅斯佔領軍計劃在烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），舉行「偽公投」，以建立一個分離地區。

此舉尚未得到俄羅斯的證實，但赫爾松市議會副主席在社群媒體上表示「（共和國）的建立將把我們地區變成一個沒有生命或未來的絕望的洞」。

港口城市赫爾松是一個重要的造船中心，但它是烏克蘭最早在戰爭初期淪為俄羅斯佔領的地區之一。烏克蘭抗議者繼續抗議俄軍佔領。

【1850更新】

根據CNN報導，在基輔以北約 100 公里處的切爾尼戈夫（Chernihiv）的一處地標性的酒店，遭到俄軍炸毀。

基輔以南約30公里的瓦西里基夫（Vasylkiv）的軍用機場遭到轟炸，包括跑道被炸毀，彈藥庫與油料庫也因為被擊中而引爆。

【1750更新】

根據CNN報導，烏克蘭南部大城馬力波遭圍困11天，有將近1600人喪生，許多地區斷水斷電，無國界醫生組織則說，馬力波的情況相當嚴峻，許多家庭都沒有充足的水、食物和藥品。目前政府已開闢一條人到走廊，救援車隊準備向該市運送超過90噸的糧食和藥品。

▲烏克蘭南部大城馬力波遭圍困11天。（圖／路透）

【1710更新】

據法新社最新消息，烏克蘭方面表示，遭俄羅斯軍隊包圍的南部城市馬力波（Mariupol）一座容納約80名平民的清真寺遭到砲擊，目前死傷人數不明。

俄羅斯持續在烏克蘭開火。烏克蘭內政部12日凌晨表示，位於基輔東部郊區的村莊遭遇俄羅斯軍隊砲擊，一處冷凍貨物倉庫起火燃燒，但目前尚未傳出任何人員的傷亡消息。

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

【1612更新】

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）於12日表示，俄軍利用「高精準度武器」擊毀烏克蘭軍事基礎設施，且自軍事行動以來，俄軍已摧毀烏克蘭近3500個軍事設施。

【1530更新】

美國11日祭出新一波懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的制裁，對象包括俄羅斯第2大銀行VTB銀行董事會10人，以及俄羅斯國會下議院12名成員。另外，普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在3日列為制裁對象後，目前制裁範圍也擴大至他的妻子和兩個成年子女

除了國會議員外，俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）、俄國Novikombank銀行的董事長喬治艾娃（Elena Georgieva）和3名董事會成員，以及俄羅斯銀行（Bank Rossiya）關係企業ABR Management和4名董事會成員，包括俄羅斯銀行董事長勒貝迪夫（Dmitri Lebedev）及聖彼得堡（St. Petersburg）官員克尼亞吉寧（Vladimir Knyaginin），也都被列入制裁對象。

【1455更新】

英國國防部最新情報指出，在基輔西北部的俄軍持續逼近，目前距離市中心僅25公里。此外，由於烏克蘭的反擊造成俄軍重大損失，原先基輔北部大部分的俄軍已經分散開來，可能會採取包圍基輔的戰略，藉此減輕俄軍折損。

除了基輔之外，包含第二大城哈爾科夫、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）和馬立波（Mariupol）都已經被俄軍包圍，並持續受到猛烈砲擊。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UIDAtnUZ80



#StandWithUkraine pic.twitter.com/3eqsm7jHwU — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 12, 2022

【1400更新】

根據CNN報導，烏克蘭中南部的第4大城「第聶伯羅」（Dnipro）在12日上午只少感受到兩次爆炸，記者目擊疑似防空系統在空中攔截飛彈的火光。當地空襲警報也從12日上午5時25分開始想起，至今尚未中斷。BBC則指出至少有15個城鎮響起空襲警報。

【1200更新】

《衛報》引述《英國聯合社》（Press Association）消息指出，英國政府有意跟進美國、歐盟，禁止向俄羅斯出口奢侈品，拒絕給予俄羅斯「最惠國」待遇，制裁細節會在未來幾天內公布。

【1140更新】

烏克蘭總統澤倫斯基透過社群媒體發表演說，持續凝聚烏克蘭民心。他強調，烏俄戰爭已經到達一個戰略轉捩點，「雖然無法說出我們還需要多少天才能解放烏克蘭土地，但我們可以說，我們做得到，因為我們已經到了一個戰略轉捩點。」

【1000更新】

根據CNN報導，基輔12日清晨傳出爆炸聲響，記者表示轟炸聲持續了數分鐘。BBC則指出，基輔和西北部城市日托米爾（Zhytomyr）的空襲警報大響，呼籲居民立刻躲入地下避難所。基輔市長也透露，目前市內的糧食和醫療用品，僅剩下一至兩周的存量，急需外界援助。

【0940更新】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，共有7144位平民在12日從北部切爾尼戈夫（Chernihiv）、安赫德（Energodar）、戈斯托梅利（Hostomel）和科扎羅維奇（Kozarovichi）撤離，數量遠低於10日的4萬人，以及9日的3.5萬人。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

【0920更新】

英國國防部11日最新情報指出，俄羅斯空軍和導彈部隊在過去24小時內對烏克蘭西北部城市「盧斯科」（Lutsk）以及西南部的「伊萬諾-弗蘭科夫斯克」（Ivano-Frankivsk）發動攻擊。情報顯示，目前俄軍支援地面部隊的軍機，主要使用無精準設定攻擊目標的啞彈（Unguided Bomb），「這將大幅增加平民傷亡的可能性。」

英國政府11日對俄羅斯祭出新一輪制裁，對象是386名俄國國會議員，因為他們支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的入侵。新制裁將禁止這些俄國議員進入英國、取得在英國的財產，以及在英國從事生意。

【0545更新】

聯合國安理會在俄羅斯要求下，就據稱在烏克蘭製造生化武器一事召開緊急會議，不過裁軍事務高級代表中滿泉指出，聯合國不知道烏克蘭存在任何生物武器計畫，但警告烏克蘭核電廠發生意外的可能性「天天升高」。

【0543更新】

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von Der Leyen）宣布，歐盟將提出第4波制裁方案，禁止歐盟國家向俄國出口奢侈品等，因為「當炸彈傷害烏克蘭人民時，推動戰爭者不該再享受奢侈生活」。

【0253更新】

美國總統拜登警告，若俄羅斯在烏克蘭動用化學武器將會付出「沉重代價」，不過他也強調美軍不會在烏克蘭與俄羅斯戰鬥，因為北約（NATO）一旦直接槓上俄羅斯將引發「第三次世界大戰」。