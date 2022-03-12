不斷更新／基輔、西北部城市空襲警報狂響！　CNN記者：聽到爆炸聲

▲烏克蘭首都基輔。（圖／路透）



記者葉睿涵、張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打至今已進入第17天，俄軍連續封鎖轟炸東南部城市馬立波（Mariupol）12天，造成至少1582名百姓死亡。美國總統拜登再次強調，不會派兵到烏克蘭，因為北約（NATO）若與俄羅斯直接對抗就會是第三次世界大戰；拜登也宣布，取消俄羅斯的「貿易最惠國待遇」，也就是「中止常規貿易關係」，同時呼籲G7集團、歐盟也應該一起加入相同的制裁行動。

【1000更新】

根據CNN報導，基輔12日清晨傳出爆炸聲響，記者表示轟炸聲持續了數分鐘。BBC則指出，基輔和西北部城市日托米爾（Zhytomyr）的空襲警報大響，呼籲居民立刻躲入地下避難所。

【0940更新】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，共有7144位平民在12日從北部切爾尼戈夫（Chernihiv）、安赫德（Energodar）、戈斯托梅利（Hostomel）和科扎羅維奇（Kozarovichi）撤離，數量遠低於10日的4萬人，以及9日的3.5萬人。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）



【0920更新】

英國國防部11日最新情報指出，俄羅斯空軍和導彈部隊在過去24小時內對烏克蘭西北部城市「盧斯科」（Lutsk）以及西南部的「伊萬諾-弗蘭科夫斯克」（Ivano-Frankivsk）發動攻擊。情報顯示，目前俄軍支援地面部隊的軍機，主要使用無精準設定攻擊目標的啞彈（Unguided Bomb），「這將大幅增加平民傷亡的可能性。」

英國政府11日對俄羅斯祭出新一輪制裁，對象是386名俄國國會議員，因為他們支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的入侵。新制裁將禁止這些俄國議員進入英國、取得在英國的財產，以及在英國從事生意。

【0545更新】

聯合國安理會在俄羅斯要求下，就據稱在烏克蘭製造生化武器一事召開緊急會議，不過裁軍事務高級代表中滿泉指出，聯合國不知道烏克蘭存在任何生物武器計畫，但警告烏克蘭核電廠發生意外的可能性「天天升高」。

【0543更新】

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von Der Leyen）宣布，歐盟將提出第4波制裁方案，禁止歐盟國家向俄國出口奢侈品等，因為「當炸彈傷害烏克蘭人民時，推動戰爭者不該再享受奢侈生活」。

【0253更新】

美國總統拜登警告，若俄羅斯在烏克蘭動用化學武器將會付出「沉重代價」，不過他也強調美軍不會在烏克蘭與俄羅斯戰鬥，因為北約（NATO）一旦直接槓上俄羅斯將引發「第三次世界大戰」。