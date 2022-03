「基輔之鬼」現真身！　1人擊落6戰機開嗆：飛來奪走俄軍靈魂了

▲烏克蘭國防部11日在Facebook發布據稱是「基輔之鬼」的照片向俄羅斯宣戰。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭的「基輔之鬼」(Ghost of Kyiv)因戰績卓越,能獨自在空戰中擊落6架俄國戰機,而成為烏克蘭軍民的士氣來源。不過,由於「基輔之鬼」的真實性難辨,因此一直只是個神奇的都市傳說。烏克蘭軍方11日罕見地在官方賬號秀出照片向俄軍嗆聲,聲稱「基輔之鬼」正要「飛來奪走你的靈魂」。

據外媒報導,烏克蘭國防部11日在Facebook發布照片,聲稱照片中坐在米格-29戰鬥機內、身著迷彩軍裝、戴著黑色護目鏡和氧氣罩的「基輔之鬼」,即將要向俄軍發起戰鬥,還配文表示,「哈囉俄羅斯的惡棍們,我要飛來奪走你的靈魂了!」

雖然這位「基輔之鬼」未在照片中以真面目示人,不過從照片可見,他當時用食指指向了右手邊的機翼,而上面赫然掛著的正是一個白色導彈,似乎是在暗示俄羅斯,烏克蘭即將用導彈發起反擊。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭起,與「基輔之鬼」相關的傳說就一直在社交媒體上發酵。有媒體稱,「基輔之鬼」在戰鬥首日就獨自擊落了6架俄羅斯戰機,大大地鼓舞了烏克蘭軍民士氣。不過,烏克蘭至今還未有政府官員證實「基輔之鬼」的真實性,也讓這位英雄成為了神奇的都市傳說。

