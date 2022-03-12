俄軍恐將濫殺平民！英國前俄羅斯情報員警告普丁「嚴重誤判」後果

▲烏克蘭馬力波婦幼醫院遭到俄羅斯軍隊空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

英國軍情六處前情報員史迪爾（Christopher Steele）認為，普丁在入侵烏克蘭的決定做出「嚴重誤判」，俄羅斯公民受到制裁影響，最終恐怕導致他倒台，而就目前進展的緩慢來看，俄軍恐將進行無差別濫殺、使用化學武器。

根據《每日郵報》報導，史迪爾曾主導軍情六處俄羅斯部門多年，他認為普丁這次的入侵行動太離譜，卑鄙的作為將招致垮台，「從長遠來看他不會倖存，我認為我們已經跨越了一個分水嶺」。

「這種規模的行動真的超出俄羅斯的能力」，史迪爾提到，普丁做出了嚴重的誤判，在基輔進攻的俄軍遭烏克蘭軍隊擊退，也有高級將領陣亡，眼看入侵進展緩慢，普丁恐怕會在短期內下令「無差別濫殺」，進行更暴力的轟炸，或是使用化學武器。

▲烏克蘭馬力波婦幼醫院遭到俄羅斯軍隊空襲轟炸。（圖／達志影像／美聯社）



史迪爾認為，當俄羅斯的公民和寡頭覺得受國際制裁影響，普丁被罷免的可能性就會提升，「人民的生活水平下降，莫斯科、聖彼得堡和其他城市的遊行抗議將隨之增加，可能會促使菁英試圖推翻政權」。

另外，美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）也說，俄軍遭到烏克蘭強力抵抗時，對平民百姓展開攻擊，美方情報機構正在追蹤俄軍行動來追究責任，「俄軍在砲轟、空襲烏克蘭各地時，都是在魯莽、無視平民安危的情況」。