　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯入侵　澤倫斯基：讓有意侵略鄰國者看到發動戰爭後果

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透社）

文／中央社記者林育立柏林11日專電

烏克蘭總統澤倫斯基接受德國媒體訪問時表示，俄羅斯的入侵不僅威脅歐洲安全，也讓有意侵略鄰國的國家看到發動戰爭的後果，嚴懲俄羅斯才能恢復國際法的公信力。

媒體盛傳澤倫斯基下週將在德國國會發表演說，不過國會方面目前沒有任何消息。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受最新一期德國「時代週報」（Die Zeit）專訪時表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭顯然認識不夠，備戰時沒料到烏克蘭全國人民站出來捍衛自己的國家。他對俄羅斯入侵不意外，但無法理解俄軍為何血腥殺害平民和轟炸住宅區。

澤倫斯基強調，烏克蘭正在捍衛一個屬於多民族烏克蘭人民的獨立國家。儘管烏克蘭的士兵和武器數量遠不如俄國，但烏克蘭擁有珍惜、而且願意為自由而戰的人民，因此這場戰爭成了全民戰爭，每個人都扮演一定角色。

澤倫斯基並感謝西方對俄羅斯的制裁，但指出力道不足，壓力還沒大到蒲亭會歇手。他建議歐洲禁止從俄國進口石油和天然氣，對銀行的制裁也不能有例外，才可能阻止俄國進一步入侵波羅的海三國、波蘭、喬治亞等鄰邦。

澤倫斯基強調，不只烏克蘭，蒲亭其實想撕裂整個歐洲，只要俄羅斯能入侵其它國家，整個歐洲大陸的安全都受到威脅。

目前澤倫斯基藏身在首都基輔某處，「我跟人民一起，這是最好的保護」。他說，烏克蘭人民不害怕，但世界各國的政治人物才應該要擔心，因為俄羅斯在烏克蘭的所作所為，一些國家也會對鄰國做。

因此，他認為，捍衛和幫助烏克蘭是全球性的反戰行動，也讓打算侵略鄰國的國家看到發動戰爭的後果。

烏克蘭原本是核武大國，1994年與美國、英國、俄羅斯在布達佩斯簽署備忘錄放棄核武，換來俄羅斯的安全保證。

澤倫斯基表示，蒲亭入侵烏克蘭等於告訴全世界保證不算數，就算大國自己簽字也一樣，從此再也不會有人相信約定。因此他呼籲西方嚴懲俄羅斯，才能重新恢復國際法的公信力。

澤倫斯基8日曾透過視訊對英國國會下議院發表演說。「明鏡週刊」（Der Spiegel）引述消息人士報導，澤倫斯基17日早上將在德國國會演說，不過國會方面尚未證實。

 

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
快訊／《聲林3》總冠軍出爐！　邱軍2分差獲亞軍
《聲林3》總決賽4強名單出爐！王彙筑止步淚崩
中國BA.2擴散！吉林長春「宣布封城」　900萬居民限制出戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄首度拘捕烏官員！南部市長遭軍隊押走　監視器畫面曝光

俄羅斯第3名少將在烏克蘭陣亡！俄軍前線陣腳亂　上場淪砲灰

拜登警告俄勿動用化武　矢言避免第三次世界大戰

俄軍轟炸封鎖　烏克蘭馬立波市至少1582百姓喪生

聯合國：不知道任何烏克蘭「生物武器計畫」

歐盟將提第4波制裁措施　禁止向俄羅斯出口奢侈品

俄羅斯入侵　澤倫斯基：讓有意侵略鄰國者看到發動戰爭後果

美不會在烏開戰！拜登：北約與俄羅斯對打，將是第三次世界大戰

俄羅斯人為何瘋麥當勞？莫斯科32年前3萬人排隊擠爆　曝關鍵2原因

路透社：亞洲COVID-19「死亡人數」突破百萬

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

俄首度拘捕烏官員！南部市長遭軍隊押走　監視器畫面曝光

俄羅斯第3名少將在烏克蘭陣亡！俄軍前線陣腳亂　上場淪砲灰

拜登警告俄勿動用化武　矢言避免第三次世界大戰

俄軍轟炸封鎖　烏克蘭馬立波市至少1582百姓喪生

聯合國：不知道任何烏克蘭「生物武器計畫」

歐盟將提第4波制裁措施　禁止向俄羅斯出口奢侈品

俄羅斯入侵　澤倫斯基：讓有意侵略鄰國者看到發動戰爭後果

美不會在烏開戰！拜登：北約與俄羅斯對打，將是第三次世界大戰

俄羅斯人為何瘋麥當勞？莫斯科32年前3萬人排隊擠爆　曝關鍵2原因

路透社：亞洲COVID-19「死亡人數」突破百萬

俄首度拘捕烏官員！南部市長遭軍隊押走　監視器畫面曝光

「高壓迴流」全台晴朗穩定　日夜溫差15度！下週四鋒面速到

隱蔽性更勝蒼龍　海自最大噸位潛艦大鯨號服役抗中國

炎亞綸怒吼「拍片安全」！楊子儀鬼鬼力挺…下方一排藍勾勾淚推

俄羅斯第3名少將在烏克蘭陣亡！俄軍前線陣腳亂　上場淪砲灰

拜登警告俄勿動用化武　矢言避免第三次世界大戰

俄軍轟炸封鎖　烏克蘭馬立波市至少1582百姓喪生

聯合國：不知道任何烏克蘭「生物武器計畫」

歐盟將提第4波制裁措施　禁止向俄羅斯出口奢侈品

俄羅斯入侵　澤倫斯基：讓有意侵略鄰國者看到發動戰爭後果

女子幫男友換前衛新髮型！　平頭上畫紅心他露寵溺笑容

國際熱門新聞

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

俄首富勸普丁：不要帶我們回到1917年

拜登宣布：取消俄羅斯「貿易最惠國待遇」

逾1.6萬人自願助俄抗烏　普丁超歡迎

日警查「露天浴池大師」驚：年賺2億

俄官媒開始批中　專家憂習加速擴張

WHO建議烏克蘭：銷毀「實驗室病原體」

拜登：北約對打俄將是第三次世界大戰

俄羅斯人為何瘋麥當勞？曝關鍵2原因

俄指控烏用模特兒捏造婦幼醫院被炸

馬力波「萬人坑」堆屍照曝！　遺體塞滿22m壕溝

全家11人被炸死　烏克蘭男緊抱貓貓惹鼻酸

路透社：亞洲COVID-19死亡人數突破百萬

基輔還能再撐4～6週！美情報：俄初期戰略錯了

更多熱門

相關新聞

穀物期貨大漲　蔡易餘籲中央提高玉米獎勵金

穀物期貨大漲　蔡易餘籲中央提高玉米獎勵金

俄羅斯對烏克蘭開戰，俄羅斯與烏克蘭都是世界玉米的主要生產國，影響大宗穀物期貨價格，為確保國內飼料玉米可穩定供應，提高國產玉米普及率，立委蔡易餘呼籲行政院，要提高休耕農地轉作青割玉米的獎勵金，希望從3500元提高到4000元。

基輔還能再撐4～6週！美情報：俄初期戰略錯了

基輔還能再撐4～6週！美情報：俄初期戰略錯了

烏國防部：「烏軍戰俘」被逼替俄軍作戰！　

烏國防部：「烏軍戰俘」被逼替俄軍作戰！　

俄烏是前兆？法先知：2022「闇黑3日」大量人類亡

俄烏是前兆？法先知：2022「闇黑3日」大量人類亡

謝金河：俄烏衝突中企股最慘烈　今年中國經濟保五有大難度

謝金河：俄烏衝突中企股最慘烈　今年中國經濟保五有大難度

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

眾量級放閃破分手傳聞！Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

「大S老公」具俊曄來台首發文！

台中槍戰最新畫面曝　氣質妹遭衝撞尖叫

《聲林之王3》柏霖奪冠！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

168斷食瘦不了？減重醫曝「這5關鍵沒做到」

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

今年1、2月統一發票中獎組數出爐！　雲端發票500元獎加開65萬組

祈錦鈅揭莉婭炒作幕後黑手！　驗證KT指控：聯合霸凌

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面