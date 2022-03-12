俄羅斯人為何瘋麥當勞？莫斯科32年前3萬人排隊擠爆　曝關鍵2原因

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，遭歐美實施經濟制裁。麥當勞8日宣布關閉全俄羅斯850家門市，引發當地民眾排隊搶購，一顆漢堡在網上竟飆到上萬盧布（約新台幣2400元）。回顧32年前，蘇聯時期的莫斯科開了全俄第一家麥當勞，足足有3萬人擠爆莫斯科，創下麥當勞開業史紀錄，因為這是蘇聯共產主義民眾第一次嚐到資本主義的滋味，也是首次接受「西式服務」的衝擊。

麥當勞財務長Kevin Ozan表示，公司正在評估關閉俄國分店所帶來的損失，目前估計每月損失5000萬美元（約新台幣14.15億元），或是每股0.5至0.6美元。不過，麥當勞承諾，停業期間仍會支付6.2萬名俄羅斯員工的工資，而且店面租金、供應鏈成本等其他費用也還是會按時付款。

▲麥當勞已成俄羅斯民眾日常，現在一顆漢堡在網上竟喊價上萬盧布。（圖／翻攝自推特）

根據CNN報導，1990年1月31日，首家麥當勞在蘇聯莫斯科開幕，3萬人在寒冷的莫斯科紅場排隊買漢堡，而且從早上排到晚上。當時年輕女店員接受訪問，對著鏡頭露出燦爛、富有活力的笑容，「大家都在笑，眾所周知，在莫斯科不是每家餐廳都能看到微笑的人。」

原來，當時的蘇聯餐廳的店面大多裝潢老舊，店員也不用「西方服務」的招牌笑容待客，麥當勞的出現形同「文化衝擊」，唯一讓蘇聯民眾熟悉的是「排隊」，因為平時領政府發放的每月配給品就排隊好幾天，所以排隊買麥當勞也不成問題。由於適逢冷戰末期，事後來看，這樣的畫面被視為是冷戰落幕的曙光，也象徵俄羅斯對西方破冰。

不過，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，也打破了1990年所謂的「麥當勞和平論」（McDonald’s Peace Theory）。這是《紐約時報》專欄作家弗里曼（Thomas Friedman）當年提出的一個爭議設想，意即「兩個擁有麥當勞的國家不會發生戰爭」。

▲麥當勞宣布暫停俄羅斯門市營業，但仍照發工資。（圖／路透）

如今麥當勞迫於壓力，宣布全俄850家門市停業，其他標誌性的美國品牌也紛紛響應。對此，俄國總統普丁下令祭出反制裁，考慮將59家撤出俄國市場的外企「國有化」，並沒收帳戶和資產，名單包括蘋果（Apple）、英特爾（Intel）、宜家（Ikea）、微軟（Microsoft）、IBM、麥當勞、保時捷（Porsche）、豐田（Toyota）、H&M等。

俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」（United Russia）總理事會秘書安德烈（Andrei Turchak）近日表示，外企關閉境內門市、撤離俄羅斯的行為形同「向俄羅斯公民宣戰」，黨內已提議把退出和關閉的外企國有化，並將外資持股逾25%的企業納入外部管理，防止企業破產和國民失業。

俄羅斯「公共消費者倡議組織」負責人巴甫洛夫（Oleg Pavlov）透露，目前政府與檢察長辦公室已經收到這份反制裁的名單，但這59家外企並不是最後的正式名單。

事實上，麥當勞花了14年才進入俄羅斯，因為當年蘇聯國內的生產模式與美國運作大不相同，必須從零做起、建立供應鏈。如今經過32年，麥當勞在俄擁有850家店，佔全球9％收入、3％營利，突然宣布暫停營業，不僅衝擊俄羅斯民眾日常生活，也恐對普丁造成政治後座力。

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