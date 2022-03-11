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日本「露天浴池大師」拍裸女30年…恐怖組織曝　警方驚：年賺2億

齋藤果林偷拍經歷超過30年，偷拍同行皆稱他為「露天浴池大師」。（翻攝自齋藤果林SNS）

圖文／鏡週刊

日本靜岡縣警方2021年，在停車場對一名可疑人士進行盤查時，發現該名男子車上有一把超過6公分寬的鋸子，警方依違反刀槍管制法逮捕；沒想到事後該男坦承加入了一個偷拍組織，平常會跟夥伴上山偷拍露天浴池的裸女洗澡，鋸子正是用來砍伐擋住視線的障礙物。日本警方深入調查後，才發現這個偷拍組織相當龐大，還揪出幕後主使者，人稱「露天浴池大師」的49歲齋藤果林，並將其逮捕。

根據日媒《文春online》報導，偷拍集團的幕後主使者齋藤果林，據稱偷拍資歷超過30年，藝名為「Y」，專門偷拍在露天浴池的洗澡女性，網路稱他是「露天浴池大師」。

根據前同夥透露，其知名度之高，只要是喜歡看偷拍片的人絕對看過他的「作品」，而他早在2013年就曾在大型偷拍影片網站上，因販售未成年少女的露天入浴影片而遭到逮捕，該不法網站的經營者與齋藤同於2013年遭到逮捕，網站因此被封，此後齋藤便轉戰國外網站，每年至少可以得手10億日幣（約新台幣2.43億元）。

齋藤曾表示，自己看裸女已經看膩了，完全不會有任何感覺，單純只是喜歡攝影，沒想到在偷拍一事找到新的春天，拍攝瞬間會感到腎上腺素激升；據傳，就算不是為了要賣錢，齋藤只要一有空就會跑到露天浴池附近偷拍，對偷拍可說是上了癮。

除了齋藤本人以外，以他為首的還有一個專門偷拍的組織，該組織會將偷拍的影片上傳至不法網站，該組織中甚至有人曾下藥迷姦100名女性，並拍攝不雅影片。

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