俄國援軍來了？逾1.6萬「中東義勇軍」自願參戰　普丁超歡迎

▲ 普丁稍早於國安委員會會議發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事第16天，除烏克蘭有「國際傭兵團」相助，俄羅斯防長透露，已有逾1.6萬中東志願者申請加入俄國支持的烏東武裝部隊助戰。俄國總統普丁對此表示歡迎，已經批准派遣志願者入烏參戰。

根據《衛星通訊社》，普丁11日在國家安全委員會會議上表示，應向有意前往烏克蘭幫助俄羅斯的志願者提供幫助，讓他們得以前進戰區，「如果你看見有人想要幫助住在頓巴斯地區（Donbass）的人們，尤其是出於自願，不是為錢的人，你應該和他們合作，幫助他們前往戰區。」

根據《美聯社》及俄媒，俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）透露，已收到逾1.6萬份來自中東國家的申請，表達有意幫助頓內茨克人民共和國（DPR）及盧甘斯克人民共和國（LPR）軍隊，在這次特別行動中貢獻力量，其中許多人曾幫助俄國打擊伊斯蘭國（IS）。

此外，紹伊古先前提議，將在烏克蘭收繳的FGM-148標槍飛彈（FGM-148 Javelin）、FIM-92刺針便攜式防空飛彈（FIM-92 Stinger）等西方製造的反坦克系統移交DPR及LPR軍隊，普丁11日已批准這項建議。

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