烏克蘭大叔「全家被炸死」只剩貓貓陪伴　他忍淚緊抱！畫面惹鼻酸

▲烏克蘭一家12口從基輔逃到郊外卻遭砲彈襲擊。只剩一名男子和寵物貓倖存下來。（圖／取自烏克蘭外交部推特，下同）

記者張寧倢／綜合報導

俄軍宣布於烏克蘭時間11日上午9時（台灣時間下午3時）於首都基輔、哈爾科夫、馬力波等5個城市停火，以利平民撤離。然而，烏克蘭外交部稍早發文稱，一名男子攜家帶眷從基輔逃出，臨時住所卻遭火箭彈擊中，妻小在內的11名家人全數喪命，只剩他和寵物貓倖存下來，他強忍悲傷緊抱貓咪的畫面令人鼻酸。

▲男子與家人的住處遭火箭彈擊中，痛失11名至親。

烏克蘭外交部於台灣時間11日下午3時35分在推特發文，基輔西南部郊外的千人小鎮「馬爾哈利夫卡」（Marhalivka）遭俄軍襲擊。當地一名男子在戰事爆發後，攜家帶眷從基輔逃到這處小鎮，沒想到，一家12口的臨時住所遭火箭彈擊中炸毀，導致他的妻子、女兒、2名孫子和2名姪女等11名家族成員全數身亡，只剩下他和他的貓倖存下來。

貼文公布的照片可見，男子緊抱貓咪，神情透露著悲傷，原本躲避的住處也全變成廢墟。路透社報導補充，烏克蘭國防部此前呼籲關閉空域，總統澤倫斯基也持續要求北約在烏克蘭建立「禁航區」，但北約成員國擔心捲入衝突而造成情勢進一步升級，因此拒絕這項請求。

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