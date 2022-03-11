英國防情資：俄軍未來數日恐重新發動進攻　目標包括基輔

▲烏克蘭別列斯強卡（Berestyanka）出現俄軍燃料車及火箭發射器。 （圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國防部11日表示，俄羅斯大軍儘管在朝烏克蘭首都基輔推進一事進展有限，但很有可能是要在未來數日重新調動軍隊，以便發動新一波進攻，目標包括基輔。

CNN引述英國國防部最新情資報告指出，俄羅斯仍極不可能實現原先侵略計畫上的目標，阻礙俄軍地面部隊推進的後勤問題、以及烏軍頑強抵抗的狀況仍舊存在，「俄方可能尋求在未來數日內重新部署部隊，為未來數日再一次攻擊做準備，這當中可能包括針對基輔的進攻行動」。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022



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依據美國衛星圖像公司Maxar在10日捕捉到衛星影像，原本在基輔西北方延伸64公里的俄羅斯大軍似乎已經分散並重新部署，轉移至附近城鎮及盧比揚卡（Lubyanka）附近林區，部分火砲進入開火位置。

▼俄軍出現在距離烏克蘭首都基輔不遠的城鎮奧澤拉（Ozera）。（圖／路透）

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