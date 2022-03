英國防情資：俄軍未來數日恐重新發動進攻　目標包括基輔

▲烏克蘭別列斯強卡(Berestyanka)出現俄軍燃料車及火箭發射器。 (圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國國防部11日表示,俄羅斯大軍儘管在朝烏克蘭首都基輔推進一事進展有限,但很有可能是要在未來數日重新調動軍隊,以便發動新一波進攻,目標包括基輔。

CNN引述英國國防部最新情資報告指出,俄羅斯仍極不可能實現原先侵略計畫上的目標,阻礙俄軍地面部隊推進的後勤問題、以及烏軍頑強抵抗的狀況仍舊存在,「俄方可能尋求在未來數日內重新部署部隊,為未來數日再一次攻擊做準備,這當中可能包括針對基輔的進攻行動」。

