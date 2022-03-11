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俄軍前線缺兵力！　烏國防部：「烏軍戰俘」被逼替俄羅斯作戰

▲俄羅斯軍隊,俄軍,神秘Z字,俄羅斯坦克,俄軍坦克。（圖／路透）

▲俄軍坦克進入烏克蘭領土。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯攻打烏克蘭已經超過2週，成千上萬的烏克蘭平民流離失所，被迫逃難，更有上千人受戰火波及慘死。根據烏克蘭國防部的最新聲明表示，由於俄軍在俄國羅斯托夫州（Rostov）的軍力不足，因此陸續將被俘虜的烏軍送至此地，要求烏軍戰俘替俄軍作戰。

根據BBC報導，烏克蘭國防部稍早發布最新聲明稱，俄軍在羅斯托夫州（Rostov）東南部的人員急速耗盡，需要緊急補充軍力，因此將烏克蘭戰俘送往該地，要求他們上場為俄軍戰鬥。聲明同時指出，俄羅斯疑似正在召募那些毫無軍事經驗的人上戰場。

▲▼烏克蘭馬力波( Mariupol)屍體無處埋，只能丟進壕溝成亂葬崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍攻打烏克蘭，造成至少1300名平民喪命。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭國防部還稱，有許多報導指出，俄羅斯軍隊搶劫並且殺害平民，而這樣的行為嚴重違反了國際法。目前被俄羅斯控制的烏克蘭領土中，疑似有親俄人士在散播消息，試圖與當地居民談判。

不僅如此，聲明也指出，俄羅斯軍隊試圖在烏克蘭南部的刻松（Kherson）地區建立一個由警察管理的地區，並設立一個指揮官系統，以維持佔領處的「秩序」。

另一方面，俄軍11日清晨連續轟炸第聶伯羅（Dnipro）3次，砲火分別擊中了一所幼兒園、一棟公寓以及一間鞋廠，而消防人員也緊急前往現場撲滅火勢，目前確定至少有1人在空襲中喪生。

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