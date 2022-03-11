光寶創辦人自清未洩露內線消息　爆出國巨陳泰銘妹妹也跟單炒股

▲香港高盛交易主管阮昱方(左)另一身分是國巨董事長陳泰銘的妹妹。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦光寶集團敦南科技內線交易案，11日起訴光寶創辦人宋恭源的女密友單雅文涉嫌內線交易，當時幫單女處理交易的理財專員阮昱方，一度被認為是單女共犯，因此獲利107萬多元，但檢察官調查時，宋恭源為解釋自己沒有洩漏內線，披露阮女是國巨董事長陳泰銘的妹妹，檢察官因此相信阮熟悉產業，搭客戶便車投資獲利。

光寶集團旗下敦南科技在2019年公告，將由美商達爾公司以新設台灣子公司併購，單雅文涉嫌在家中偷聽到前光寶董事長宋恭源談論此事的公務電話，自行以英屬維京群島SF公司名義，透過香港高盛國際(GSI)買進敦南股票，單雅文的妹妹單蕙文也跟著買賣，姊妹倆大賺6324萬元，被依違反《證交法》起訴。

▲宋恭源證稱阮昱方本身就與半導體大廠董事長關係密切，可自行研判投資。（資料照／記者劉昌松攝）

其實全案在偵辦之初，檢調鎖定內線交易的嫌犯，還包括宋恭源、宋的鄰居游明昌父子，以及協助單雅文處理股票買賣的香港高盛交易部門主管阮昱方等7人。

其中宋恭源除了解釋自己可能是講電話被女密友單雅文偷聽到，獲檢察官採信外，為了證明自己沒有把內線消息外洩給協助操作買股的阮昱方，宋恭源直接說出「阮昱方是國巨股份有限公司董事長陳泰銘的妹妹」，阮昱方自己也表示，看到單雅文大量買進敦南科技，所以跟單交易。

▲光寶集團敦南科技內線交易案，最後僅宋恭源女密友單雅文和妹妹遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官綜合判斷，認為國巨集團是國內被動元件大廠，與光寶集團均屬國內半導體大廠，阮昱方本身是理財專員，又與半導體大廠董事長關係密切，對產業有相當程度熟悉，有可能基於本身研判，跟單買進敦南科技。

因相關事證不足，全案最後只有單雅文、單蕙文姊妹遭起訴內線交易罪嫌，宋恭源、阮昱方等人都獲得不起訴，僅游明昌涉嫌怡德公司作假帳，和怡德會計主管張碧波另被依違反《商業會計法》起訴。